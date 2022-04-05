На Моргенштерна завели еще одно административное дело о пропаганде наркотиков
Сотрудники полиции в Набережных Челнах возбудили административное дело в отношении рэпера Моргенштерна о пропаганде наркотиков в клипах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Дело уже было передано в суд и поступило на рассмотрение, сообщили агентству в пресс-службе суда.
По словам собеседника агентства, у полиции есть показания свидетелей, которые подтверждают «факт совершения инкриминируемого деяния». Кроме того, полиция предоставила в суд результаты лингво-ботанической экспертизы.
«Согласно ее результатам, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю […] Объяснения и замечания по протоколу не поступили, дело передано в Набережночелнинский городской суд для принятия решения», — сказал агентству источник.
3 июня прошлого года Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в песнях (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). По словам адвоката артиста Сергея Жорина, претензии касались текстов треков «Розовое вино 2» и Family. 5 июля рэпер обжаловал решение суда. 13 июля дело в отношении певца было прекращено.
В ноябре на творчество Моргенштерна обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он обвинил исполнителя в торговле наркотиками в соцсетях. При этом аргументов, подтверждающих данный факт, председатель СК не представил. После этого Жорин заявил «РИА Новости», что высказывание Бастрыкина вызвало недоумение. По его словам, рэпер не занимается наркоторговлей и его сферой деятельности является музыка. После обвинений со стороны Бастрыкина Моргенштерн уехал из России.