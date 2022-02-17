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Google оштрафован еще на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Ведомости

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google еще на 3,5 млн руб. за отказ удалить контент, признанный противоправным в России, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Роскомнадзор составил в отношении Google протокол по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф для юрлиц до 4 млн руб.

Google неоднократно штрафовали в России за неудаление запрещенного контента. Всего в 2021 г. Роскомнадзор составил в отношении компании 21 протокол, сумма штрафов достигла 58 млн руб. В ведомстве сообщали, что у Google неудаленными остаются более 2600 материалов.

Удалению могут подлежать различные сведения, такие как продажа поддельных справок и дипломов, реклама казино, а также информация, которую суд признает экстремистской, и т. п. Кроме того, речь идет о страницах с призывами к экстремизму, детской порнографией и информацией по употреблению наркотиков.

24 декабря Google впервые получил оборотный штраф в России из-за повторного неудаления запрещенной информации. Размер взыскания составил 7,2 млрд руб. В Госдуме допустили введение ограничений на работу компании в РФ, включая — в качестве крайней меры — полную блокировку на территории страны, если этот штраф не будет выплачен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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