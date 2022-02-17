Google оштрафован еще на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google еще на 3,5 млн руб. за отказ удалить контент, признанный противоправным в России, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Роскомнадзор составил в отношении Google протокол по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф для юрлиц до 4 млн руб.
Google неоднократно штрафовали в России за неудаление запрещенного контента. Всего в 2021 г. Роскомнадзор составил в отношении компании 21 протокол, сумма штрафов достигла 58 млн руб. В ведомстве сообщали, что у Google неудаленными остаются более 2600 материалов.
Удалению могут подлежать различные сведения, такие как продажа поддельных справок и дипломов, реклама казино, а также информация, которую суд признает экстремистской, и т. п. Кроме того, речь идет о страницах с призывами к экстремизму, детской порнографией и информацией по употреблению наркотиков.
24 декабря Google впервые получил оборотный штраф в России из-за повторного неудаления запрещенной информации. Размер взыскания составил 7,2 млрд руб. В Госдуме допустили введение ограничений на работу компании в РФ, включая — в качестве крайней меры — полную блокировку на территории страны, если этот штраф не будет выплачен.