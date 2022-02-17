Google оштрафован еще на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Удалению могут подлежать различные сведения, такие как продажа поддельных справок и дипломов, реклама казино, а также информация, которую суд признает экстремистской, и т. п. Кроме того, речь идет о страницах с призывами к экстремизму, детской порнографией и информацией по употреблению наркотиков.