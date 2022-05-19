WSJ узнала об отъезде сотрудников Google из России

Большая часть работников переехала в Дубай, где находится большой офис Google, рассказали собеседники издания. Часть работников решила остаться в России и уйти из компании. По словам источников, скоро у Google не останется сотрудников в Москве. Российский офис начал предлагать работникам переезд за границу после того, как в конце марта суд заморозил основной банковский счет компании в стране. Затем судебные приставы списали деньги со счета — в результате компания осталась без средств для выплаты зарплат и оплаты других расходов.