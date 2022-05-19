WSJ узнала об отъезде сотрудников Google из России
Американская компания Google вывезла основную часть своих сотрудников из России, большинство из них решили продолжить работу в компании за пределами страны, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Большая часть работников переехала в Дубай, где находится большой офис Google, рассказали собеседники издания. Часть работников решила остаться в России и уйти из компании. По словам источников, скоро у Google не останется сотрудников в Москве. Российский офис начал предлагать работникам переезд за границу после того, как в конце марта суд заморозил основной банковский счет компании в стране. Затем судебные приставы списали деньги со счета — в результате компания осталась без средств для выплаты зарплат и оплаты других расходов.
В 2021 г. суд наложил на Google оборотный штраф в размере 7,22 млрд руб. по искам Роскомнадзора за повторное неудаление запрещенной информации. Компания должна была добровольно выплатить его до 19 марта, однако не сделала этого, и 29 апреля судебные приставы возбудили исполнительное производство для взыскания штрафа. Также Google был оштрафован на несколько десятков миллионов рублей за неудаление запрещенного контента.