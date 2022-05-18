Google объяснила планы обанкротить российскую «дочку»
Российское подразделение Google не может обеспечить работу офиса из-за ареста своего банковского счета, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя компании. Компания продолжит работать в России, несмотря на инициирование собственного банкротства и закрытие офиса.
«Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России. Сегодня мы сообщаем о том, что арест банковского счета "Google Россия" сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств», — заявили в компании.
В Google уточнили, что продолжат предоставлять россиянам бесплатные сервисы «Поиск», YouTube, Gmail, «Карты», Android и Play.
Ранее сегодня российская «дочка» Google сообщила о начале процедуры собственного банкротства. В уведомлении компании говорится, что с 22 марта этого года компания «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».
В прошлом году суд наложил на Google оборотный штраф в размере 7,22 млрд руб. по искам Роскомнадзора. Компания должна была добровольно выплатить его до 19 марта, однако этого не произошло, и 29 апреля судебные приставы возбудили исполнительное производство для взыскания штрафа. Также Google был оштрафован на несколько десятков миллионов рублей за неудаление запрещенного контента.