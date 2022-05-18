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Технологии

Google объяснила планы обанкротить российскую «дочку»

Ведомости

Российское подразделение Google не может обеспечить работу офиса из-за ареста своего банковского счета, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя компании. Компания продолжит работать в России, несмотря на инициирование собственного банкротства и закрытие офиса.

«Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России. Сегодня мы сообщаем о том, что арест банковского счета "Google Россия" сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств», — заявили в компании.

В Google уточнили, что продолжат предоставлять россиянам бесплатные сервисы «Поиск», YouTube, Gmail, «Карты», Android и Play.

Ранее сегодня российская «дочка» Google сообщила о начале процедуры собственного банкротства. В уведомлении компании говорится, что с 22 марта этого года компания «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

В прошлом году суд наложил на Google оборотный штраф в размере 7,22 млрд руб. по искам Роскомнадзора. Компания должна была добровольно выплатить его до 19 марта, однако этого не произошло, и 29 апреля судебные приставы возбудили исполнительное производство для взыскания штрафа. Также Google был оштрафован на несколько десятков миллионов рублей за неудаление запрещенного контента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных