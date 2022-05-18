Google объяснила планы обанкротить российскую «дочку»

В прошлом году суд наложил на Google оборотный штраф в размере 7,22 млрд руб. по искам Роскомнадзора. Компания должна была добровольно выплатить его до 19 марта, однако этого не произошло, и 29 апреля судебные приставы возбудили исполнительное производство для взыскания штрафа. Также Google был оштрафован на несколько десятков миллионов рублей за неудаление запрещенного контента.