Роскомнадзор сообщил, что не блокирует иностранные поисковые сервисы в стране

Ранее 12 августа у некоторых пользователей Google в России возникли трудности с доступом к сервисам компании, следовало из данных портала Downradar. К 18:00 мск большая часть отчетов (520) о сбое поступили от пользователей в Москве, 190 – в Санкт-Петербурге, а еще 92 – в Казани. О проблемах с доступом к google.com свидетельствовали и данные портала Globalcheck. В Москве, в частности, доступ к сайту был недоступен у «Билайна», «Мегафона» и Tele2.