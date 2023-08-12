Роскомнадзор сообщил, что не блокирует иностранные поисковые сервисы в стране
Роскомнадзор не блокирует иностранные поисковые сервисы в России, в том числе Google, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
«Работа зарубежных поисковых сервисов не ограничивается. По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google», – цитирует издание регулятора. Также в Роскомнадзоре порекомендовали пользоваться российскими сервисами.
Ранее 12 августа у некоторых пользователей Google в России возникли трудности с доступом к сервисам компании, следовало из данных портала Downradar. К 18:00 мск большая часть отчетов (520) о сбое поступили от пользователей в Москве, 190 – в Санкт-Петербурге, а еще 92 – в Казани. О проблемах с доступом к google.com свидетельствовали и данные портала Globalcheck. В Москве, в частности, доступ к сайту был недоступен у «Билайна», «Мегафона» и Tele2.
11 августа «Коммерсантъ» сообщал, что Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace российским компаниям, попавшим под западные санкции. По словам одного из источников издания, в Google Workspace хранится около 30% всей корпоративной информации российских компаний.
Сама Google в своей рассылке аргументировала блокировку «спам-сообщениями», а близкий к американской компании источник заявил, в свою очередь, что какие-либо изменения в доступе к сервисам Workspace в России «намеренно не вводились».