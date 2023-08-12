Власти Ирака 13 августа снимут блокировку с Telegram

В пресс-службе Telegram агентству сообщили, что передача личных данных запрещена пользовательским соглашением мессенджера, и такой контент удаляется модераторами. «Мы можем подтвердить, что наши модераторы удалили несколько каналов, которые обменивались личными данными. Однако мы также можем подтвердить, что у Telegram не запрашивались личные пользовательские данные и что они не были переданы», – цитирует Reuters пресс-службу.