Власти Ирака 13 августа снимут блокировку с Telegram
Ирак планирует снять блокировку с мессенджера Telegram 13 августа, сообщило Reuters со ссылкой на заявление министерства коммуникаций республики.
О запрете на использование мессенджера министерство сообщило 6 августа. Reuters уточняет, что решение об отмене блокировки было принято в связи с тем, что компания выразила «полную готовность к общению с соответствующими органами».
«Компания, владеющая платформой, отреагировала на требования органов безопасности, которые призвали компанию раскрыть лица, слившие данные граждан», – цитирует агентство заявление министерства.
В пресс-службе Telegram агентству сообщили, что передача личных данных запрещена пользовательским соглашением мессенджера, и такой контент удаляется модераторами. «Мы можем подтвердить, что наши модераторы удалили несколько каналов, которые обменивались личными данными. Однако мы также можем подтвердить, что у Telegram не запрашивались личные пользовательские данные и что они не были переданы», – цитирует Reuters пресс-службу.
6 августа в министерстве коммуникаций Ирака сообщили, что мессенджер будет заблокирован в республике, решение было связано с национальной безопасностью страны и желанием сохранить персональные данные пользователей. По данным ведомства, власти требовали от управляющей компании «сотрудничать в закрытии платформ, ответственных за утечку данных официальных государственных учреждений и личной информации иракцев», но запросы игнорировались.
В конце апреля суд Бразилии постановил заблокировать Telegram в стране, но через два дня отменил это решение. При этом судья оставил в силе ежедневный штраф в размере около $200 000 за непредоставление мессенджером информации, которую запросили правоохранители.