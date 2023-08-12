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Власти Ирака 13 августа снимут блокировку с Telegram

Ведомости

Ирак планирует снять блокировку с мессенджера Telegram 13 августа, сообщило Reuters со ссылкой на заявление министерства коммуникаций республики.

О запрете на использование мессенджера министерство сообщило 6 августа. Reuters уточняет, что решение об отмене блокировки было принято в связи с тем, что компания выразила «полную готовность к общению с соответствующими органами».

«Компания, владеющая платформой, отреагировала на требования органов безопасности, которые призвали компанию раскрыть лица, слившие данные граждан», – цитирует агентство заявление министерства.

В пресс-службе Telegram агентству сообщили, что передача личных данных запрещена пользовательским соглашением мессенджера, и такой контент удаляется модераторами. «Мы можем подтвердить, что наши модераторы удалили несколько каналов, которые обменивались личными данными. Однако мы также можем подтвердить, что у Telegram не запрашивались личные пользовательские данные и что они не были переданы», – цитирует Reuters пресс-службу.

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6 августа в министерстве коммуникаций Ирака сообщили, что мессенджер будет заблокирован в республике, решение было связано с национальной безопасностью страны и желанием сохранить персональные данные пользователей. По данным ведомства, власти требовали от управляющей компании «сотрудничать в закрытии платформ, ответственных за утечку данных официальных государственных учреждений и личной информации иракцев», но запросы игнорировались.

В конце апреля суд Бразилии постановил заблокировать Telegram в стране, но через два дня отменил это решение. При этом судья оставил в силе ежедневный штраф в размере около $200 000 за непредоставление мессенджером информации, которую запросили правоохранители.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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