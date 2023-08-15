Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России

С 2031 по 2025 г. предусмотрено подключение к интернету 98% домохозяйств и социально-значимых объектов со скоростью подключения не менее 1 Гбит/с, а также полная замена оборудования стандарта LTE и более ранних поколений на отечественное ТКО. Во всех городах с населением от 100 000 человек планируют развернуть сети 5G на отечественном оборудовании, с возможностью создания выделенных сегментов сети для безопасного и надежного взаимодействия объектов критической инфраструктуры и служб безопасности. Также в этот период начнется коммерческая эксплуатация сетей 6G.