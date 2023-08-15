Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило проект стратегии развития отрасли связи в России до 2035 г. Документ опубликовали на сайте ведомства.
Согласно стратегии, до 2030 г. в России планируют завершить использование технологии 3G и начать разработку и опытную эксплуатацию отечественного оборудования стандартов 5G и 6G-Ready, а также внедрение практики совместного использования опорной инфраструктуры операторами мобильной связи для развертывания сетей 5G, а к 2035 г. – и 6G.
С 2031 по 2025 г. предусмотрено подключение к интернету 98% домохозяйств и социально-значимых объектов со скоростью подключения не менее 1 Гбит/с, а также полная замена оборудования стандарта LTE и более ранних поколений на отечественное ТКО. Во всех городах с населением от 100 000 человек планируют развернуть сети 5G на отечественном оборудовании, с возможностью создания выделенных сегментов сети для безопасного и надежного взаимодействия объектов критической инфраструктуры и служб безопасности. Также в этот период начнется коммерческая эксплуатация сетей 6G.
До конца 2030 г. предполагается внедрить системы фильтрации компьютерных атак, в том числе использующих технологии искусственного интеллекта.
На основе отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки предлагается обеспечить покрытие услугами связи всей территории России, включая федеральные и региональные автомобильные дороги, Арктическую зону и трассу Северного морского пути. Эта же система обеспечит возможности управления беспилотными авиационными системами и глобальное покрытие с возможностью экспорта услуг связи в зарубежные страны.
Минцифры РФ предлагает ввести ежегодную индексацию тарифов на связь для повышения инвествозможностей операторов. Для операторов планируют ввести льготные тарифы на размещение объектов связи на государственных и муниципальных объектах.
Документ также предусматривает введение в категории «доверенного ТКО», то есть ТКО, соответствующее установленным требованиям по безопасности информации, работающее в строгом соответствии с декларированным функционалом и исключающее выполнение недекларированных возможностей. Стратегия предусматривает допустимость использования в Единой сети электросвязи РФ ТКО зарубежного производства при условии, что оно относится к категории доверенного ТКО.
В пояснительной записке подчеркивают, что документ направлен на формирование перспективного и конкурентоспособного облика отрасли связи, которого собираются достичь через построение современной и безопасной телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых технологических направлений, развитие научного и кадрового потенциала, совершенствование нормативной правовой базы.