Операторам связи могут разрешить ежегодно индексировать тарифы выше инфляции
Операторам связи могут разрешить ежегодную индексацию тарифов на услуги, в том числе и выше индекса потребительских цен. Об этом говорится в проекте Стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 г., опубликованном на сайте Минцифры.
Одной из целей стратегии является предоставление качественных услугу связи и доступа в интернет. Это, в свою очередь, требует дополнительных источников финансирования капитальных затрат участников рынка.
«Одним из источников финансирования может стать ежегодная индексация тарифов на услуги связи. При этом подход к определению размера допустимой индексации должен быть дифференцированным и зависящим от целей использования оператором связи дополнительно извлечённой (благодаря индексации тарифов) прибыли», – говорится в документе.
Если операторы будут реинвестировать существенную часть дополнительной прибыли в значимые проекты, то «может быть допущена индексация таким оператором связи тарифов на уровне, превышающем индекс потребительских цен на заданную регулирующими органами власти величину», уточняется в проекте.
В связи с этим предложением могут ввести организационно-правовые меры, которые «привяжут» источники финансирования проектов к дополнительной прибыли от индексации тарифов. При этом индексация цен в пределах инфляции будет считаться обоснованной, если это обеспечит стабильность и бесперебойность работы инфраструктуры.
11 августа глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство совместно с Федеральной антимонопольной службой разрабатывает механизм, согласно которому телеком-операторы должны будут обосновать планируемое повышение тарифов.
20 апреля крупнейшие операторы связи пожаловались главе Минцифры Максуту Шадаеву на резкое удорожание подключения оборудования связи к электросетям, предупредив о росте тарифов для абонентов и снижении темпов строительства сетей.
В июне «Коммерсантъ» писал, что на сессии по обсуждению развития отрасли операторы попросили разрешить ежегодно поднимать тарифы на связь на уровне, превышающем инфляцию на 5%. В министерстве тогда подчеркнули, что индексация тарифов возможна только при выполнении нескольких условий, рост должен быть плавным, операторам необходимо обеспечить дифференциальный подход.