Операторам связи могут разрешить ежегодно индексировать тарифы выше инфляции

В связи с этим предложением могут ввести организационно-правовые меры, которые «привяжут» источники финансирования проектов к дополнительной прибыли от индексации тарифов. При этом индексация цен в пределах инфляции будет считаться обоснованной, если это обеспечит стабильность и бесперебойность работы инфраструктуры.