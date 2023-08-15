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Операторам связи могут разрешить ежегодно индексировать тарифы выше инфляции

Ведомости

Операторам связи могут разрешить ежегодную индексацию тарифов на услуги, в том числе и выше индекса потребительских цен. Об этом говорится в проекте Стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 г., опубликованном на сайте Минцифры.

Одной из целей стратегии является предоставление качественных услугу связи и доступа в интернет. Это, в свою очередь, требует дополнительных источников финансирования капитальных затрат участников рынка.

«Одним из источников финансирования может стать ежегодная индексация тарифов на услуги связи. При этом подход к определению размера допустимой индексации должен быть дифференцированным и зависящим от целей использования оператором связи дополнительно извлечённой (благодаря индексации тарифов) прибыли», – говорится в документе.

Если операторы будут реинвестировать существенную часть дополнительной прибыли в значимые проекты, то «может быть допущена индексация таким оператором связи тарифов на уровне, превышающем индекс потребительских цен на заданную регулирующими органами власти величину», уточняется в проекте.

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В связи с этим предложением могут ввести организационно-правовые меры, которые «привяжут» источники финансирования проектов к дополнительной прибыли от индексации тарифов. При этом индексация цен в пределах инфляции будет считаться обоснованной, если это обеспечит стабильность и бесперебойность работы инфраструктуры.

11 августа глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство совместно с Федеральной антимонопольной службой разрабатывает механизм, согласно которому телеком-операторы должны будут обосновать планируемое повышение тарифов.

20 апреля крупнейшие операторы связи пожаловались главе Минцифры Максуту Шадаеву на резкое удорожание подключения оборудования связи к электросетям, предупредив о росте тарифов для абонентов и снижении темпов строительства сетей.

В июне «Коммерсантъ» писал, что на сессии по обсуждению развития отрасли операторы попросили разрешить ежегодно поднимать тарифы на связь на уровне, превышающем инфляцию на 5%. В министерстве тогда подчеркнули, что индексация тарифов возможна только при выполнении нескольких условий, рост должен быть плавным, операторам необходимо обеспечить дифференциальный подход.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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