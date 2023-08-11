Минцифры и ФАС хотят обязать телеком-операторов обосновывать повышение тарифов
Телеком-операторы должны будут обосновать планируемое повышение тарифов. Такой механизм разрабатывают Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщил глава министерства Максут Шадаев. Нововведение объяснили необходимостью защиты инвестрасходов операторов.
«Мы договорились с ФАС о том, что мы проработаем механизм защиты операторами своих инвестрасходов. Соответственно, ту тарифную индексацию, которую операторы будут проводить, мы договорились о том, что будет механизм, который позволит до принятия решения обосновывать потенциальное возможное повышение тарифов в определенном формате, который будет привязан к прозрачной модели, где они показывают свои расходы», – цитируют Шадаева «Известия».
По словам главы Минцифры, договориться о таком формате планируют в сентябре 2023 г.
20 апреля крупнейшие операторы связи пожаловались главе Минцифры Максуту Шадаеву на резкое удорожание подключения оборудования связи к электросетям, предупредив о росте тарифов для абонентов и снижении темпов строительства сетей.