Минцифры и ФАС хотят обязать телеком-операторов обосновывать повышение тарифов

«Мы договорились с ФАС о том, что мы проработаем механизм защиты операторами своих инвестрасходов. Соответственно, ту тарифную индексацию, которую операторы будут проводить, мы договорились о том, что будет механизм, который позволит до принятия решения обосновывать потенциальное возможное повышение тарифов в определенном формате, который будет привязан к прозрачной модели, где они показывают свои расходы», – цитируют Шадаева «Известия».