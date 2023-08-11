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Минцифры и ФАС хотят обязать телеком-операторов обосновывать повышение тарифов

Ведомости

Телеком-операторы должны будут обосновать планируемое повышение тарифов. Такой механизм разрабатывают Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщил глава министерства Максут Шадаев. Нововведение объяснили необходимостью защиты инвестрасходов операторов.

«Мы договорились с ФАС о том, что мы проработаем механизм защиты операторами своих инвестрасходов. Соответственно, ту тарифную индексацию, которую операторы будут проводить, мы договорились о том, что будет механизм, который позволит до принятия решения обосновывать потенциальное возможное повышение тарифов в определенном формате, который будет привязан к прозрачной модели, где они показывают свои расходы», – цитируют Шадаева «Известия».

По словам главы Минцифры, договориться о таком формате планируют в сентябре 2023 г.

Ранее по теме: Операторы связи предупредили о риске роста тарифов из-за удорожания электричества

20 апреля крупнейшие операторы связи пожаловались главе Минцифры Максуту Шадаеву на резкое удорожание подключения оборудования связи к электросетям, предупредив о росте тарифов для абонентов и снижении темпов строительства сетей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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