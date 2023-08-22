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Спрос на гражданские беспилотники может превысить 30 000 до конца года

Ведомости

Спрос на гражданские беспилотники в России может превысить 30 000 машин до конца 2023 г. Об этом в интервью ТАСС рассказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. 

«По нашим оценкам, спрос внутреннего рынка БАС (беспилотные авиационные системы. – ред.) до конца текущего года составит более 30 000 изделий», – сказал он, уточнив, что имеет в виду гражданские решения. 

По словам Шпака, в этом году на российский предприятиях будет произведено около 6000 беспилотников, в том числе вертолетов, самолетов и др. Он отметил, что сейчас производством этих устройств занимаются 90 предприятий в России. 

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Предполагается, что их производство будет наращиваться. В частности, к 2024 г. в России будут производить до 18 000 беспилотников, а к 2030 г. их выпуск превысит 30 000 штук. 

Говоря о военных беспилотниках, Шпак отметил, что там уровень производства «намного выше».

В конце апреля Шпак отметил, что в 2023 г. доля беспилотников отечественного производства составляет 24%, к 2025 г. она должна вырасти до 55%, а в 2030 г. – до 70%. Согласно данным Минпромторга, в госзакупках доля отечественных БАС в настоящий момент составляет 23%, а к 2025 г. показатель должен увеличиться до 41%, к 2030 г. – до 80%.

28 июня правительство по поручению президента РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. Главная цель документа – появление в течение ближайших шести с половиной лет новой отрасли экономики, связанной с производством и использованием гражданских беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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