Спрос на гражданские беспилотники может превысить 30 000 до конца года
Спрос на гражданские беспилотники в России может превысить 30 000 машин до конца 2023 г. Об этом в интервью ТАСС рассказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.
«По нашим оценкам, спрос внутреннего рынка БАС (беспилотные авиационные системы. – ред.) до конца текущего года составит более 30 000 изделий», – сказал он, уточнив, что имеет в виду гражданские решения.
По словам Шпака, в этом году на российский предприятиях будет произведено около 6000 беспилотников, в том числе вертолетов, самолетов и др. Он отметил, что сейчас производством этих устройств занимаются 90 предприятий в России.
Предполагается, что их производство будет наращиваться. В частности, к 2024 г. в России будут производить до 18 000 беспилотников, а к 2030 г. их выпуск превысит 30 000 штук.
Говоря о военных беспилотниках, Шпак отметил, что там уровень производства «намного выше».
В конце апреля Шпак отметил, что в 2023 г. доля беспилотников отечественного производства составляет 24%, к 2025 г. она должна вырасти до 55%, а в 2030 г. – до 70%. Согласно данным Минпромторга, в госзакупках доля отечественных БАС в настоящий момент составляет 23%, а к 2025 г. показатель должен увеличиться до 41%, к 2030 г. – до 80%.
28 июня правительство по поручению президента РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. Главная цель документа – появление в течение ближайших шести с половиной лет новой отрасли экономики, связанной с производством и использованием гражданских беспилотников.