Спрос на гражданские беспилотники может превысить 30 000 до конца года

В конце апреля Шпак отметил, что в 2023 г. доля беспилотников отечественного производства составляет 24%, к 2025 г. она должна вырасти до 55%, а в 2030 г. – до 70%. Согласно данным Минпромторга, в госзакупках доля отечественных БАС в настоящий момент составляет 23%, а к 2025 г. показатель должен увеличиться до 41%, к 2030 г. – до 80%.