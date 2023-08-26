Экипаж Crew Dragon с российским космонавтом вылетел к МКС
Экипаж Crew-7 с российским космонавтом Константином Борисовым находится на пути к МКС, стыковка корабля Crew Dragon к американскому сегменту станции запланирована на 27 августа, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
Пуск ракеты-носителя Falcon-9 состоялся сегодня, 26 августа, в 10:27:27 мск с Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде, в состав экипажа, помимо Борисова, вошли представители четырех космических агентств. В их числе астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ЕSA (Европейское космическое агентство) Андреас Могенсен и астронавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Сатоси Фурукава.
«Выведение корабля на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты – штатно!» – говорится в сообщении.
По данным госкорпорации, стыковка Crew Dragon к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС запланирована на 27 августа в 15:39 мск. Борисов стал 23-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, в том числе третьим – на Crew Dragon, добавили в «Роскосмосе». За запуском ракеты в режиме реального времени наблюдали около 30 000 зрителей. Старт миссии переносили в августе несколько раз, о чем в том числе сообщал сам Борисов.
В июле 2022 г. «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о совместных перекрестных полетах на МКС, согласно которому страны осуществят две миссии. Первая из них состоялась осенью прошлого года. В сентябре к МКС был запущен российский корабль «Союз МС-22», на борту которого находились россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре на корабле Crew Dragon-5 на станцию прибыла женщина-космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина. После миссии Crew-6 осенью 2023 г. на «Союзе МС-24» на МКС отправится астронавт NASA Лорал О’Хара.
В марте в «Роскосмосе» сообщили, что перекрестные полеты продолжатся в 2023-2024 гг. В первой половине 2024 г. запланирована миссия Crew-8, в составе экипажа которой космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин.