VK запустил сервис переноса данных из зарубежных облачных хранилищ

Сейчас можно перенести файлы из 11 облачных сервисов, среди которых – Google Диск, Dropbox, OneDrive и др. Для доступа к этой функции пользователю необходимо установить приложение «Облако» Mail.ru на компьютер, авторизоваться в нем и сторонних хранилищах, а дальше следовать системным подсказкам.