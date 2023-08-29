VK запустил сервис переноса данных из зарубежных облачных хранилищ
Облако Mail.ru добавило пользователям возможность переноса их файлов из иностранных облачных хранилищ, сообщила пресс-служба VK.
«Пользователи сторонних сервисов смогут бесшовно подключить их к Облаку – так файлы будут надежно защищены от потери и блокировок», – говорится в сообщении.
Сейчас можно перенести файлы из 11 облачных сервисов, среди которых – Google Диск, Dropbox, OneDrive и др. Для доступа к этой функции пользователю необходимо установить приложение «Облако» Mail.ru на компьютер, авторизоваться в нем и сторонних хранилищах, а дальше следовать системным подсказкам.
При переносе форматы файлов будут автоматически конвертированы в общедоступные – так, например, переносимые из Google Диск документы и таблицы будут сконвертированы в стандартные форматы Microsoft Office.
В начале августа VK объявил о запуске Mail.ru нового домена xmail.ru для переноса пользователями писем со своих аккаунтов в зарубежных почтовых сервисах. После регистрации пользователь сможет перенести письма и их вложения из предыдущего аккаунта, причем письма, приходящие на прежний адрес почты, сохранятся. Останется также и возможность писать письма от имени зарубежного почтового ящика.