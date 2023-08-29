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VK запустил сервис переноса данных из зарубежных облачных хранилищ

Ведомости

Облако Mail.ru добавило пользователям возможность переноса их файлов из иностранных облачных хранилищ, сообщила пресс-служба VK.

«Пользователи сторонних сервисов смогут бесшовно подключить их к Облаку – так файлы будут надежно защищены от потери и блокировок», – говорится в сообщении.

Сейчас можно перенести файлы из 11 облачных сервисов, среди которых – Google Диск, Dropbox, OneDrive и др. Для доступа к этой функции пользователю необходимо установить приложение «Облако» Mail.ru на компьютер, авторизоваться в нем и сторонних хранилищах, а дальше следовать системным подсказкам.

При переносе форматы файлов будут автоматически конвертированы в общедоступные – так, например, переносимые из Google Диск документы и таблицы будут сконвертированы в стандартные форматы Microsoft Office.

В начале августа VK объявил о запуске Mail.ru нового домена xmail.ru для переноса пользователями писем со своих аккаунтов в зарубежных почтовых сервисах. После регистрации пользователь сможет перенести письма и их вложения из предыдущего аккаунта, причем письма, приходящие на прежний адрес почты, сохранятся. Останется также и возможность писать письма от имени зарубежного почтового ящика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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