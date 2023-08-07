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Mail.ru запустила новый домен для переноса писем с зарубежных сервисов

Ведомости

Почта Mail.ru запустила новый домен xmail.ru для переноса пользователями писем со своих аккаунтов в зарубежных почтовых сервисах, сообщила пресс-служба VK.

«При переходе на новый домен сохранится прежнее имя ящика зарубежного почтового сервиса с новым адресом электронной почты. Он будет начинаться с прежнего логина и заканчиваться на xmail.ru», – говорится в сообщении.

После регистрации пользователь сможет перенести письма и их вложения из предыдущего аккаунта, причем письма, приходящие на прежний адрес почты, сохранятся. Останется также и возможность писать письма от имени зарубежного почтового ящика, обещают в VK.

В холдинге также подчеркнули, что почтовый ящик в домене xmail.ru доступен только для переноса аккаунта с зарубежных сервисов, для создания нового почтового ящика будут предложены стандартные доменные имена, используемые компанией.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий регистрацию на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. С 1 декабря россияне смогут регистрироваться на таких ресурсах лишь по номеру телефона российского оператора связи, через портал «Госуслуг» или Единую биометрическую систему (ЕБС), а также с помощью информсистем, владельцем которой является гражданин РФ или российское юрлицо.

Как пояснял ранее «Ведомостям» глава думского комитета Александр Хинштейн, речь идет о российских сервисах, например «ВКонтакте», или же почте на российских сервисах, например mail.ru. При этом нововведения касаются порядка регистрации пользователей на сайтах в случае, если там есть опция регистрации, говорил также депутат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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