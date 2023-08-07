Mail.ru запустила новый домен для переноса писем с зарубежных сервисов
Почта Mail.ru запустила новый домен xmail.ru для переноса пользователями писем со своих аккаунтов в зарубежных почтовых сервисах, сообщила пресс-служба VK.
«При переходе на новый домен сохранится прежнее имя ящика зарубежного почтового сервиса с новым адресом электронной почты. Он будет начинаться с прежнего логина и заканчиваться на xmail.ru», – говорится в сообщении.
После регистрации пользователь сможет перенести письма и их вложения из предыдущего аккаунта, причем письма, приходящие на прежний адрес почты, сохранятся. Останется также и возможность писать письма от имени зарубежного почтового ящика, обещают в VK.
В холдинге также подчеркнули, что почтовый ящик в домене xmail.ru доступен только для переноса аккаунта с зарубежных сервисов, для создания нового почтового ящика будут предложены стандартные доменные имена, используемые компанией.
31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий регистрацию на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. С 1 декабря россияне смогут регистрироваться на таких ресурсах лишь по номеру телефона российского оператора связи, через портал «Госуслуг» или Единую биометрическую систему (ЕБС), а также с помощью информсистем, владельцем которой является гражданин РФ или российское юрлицо.
Как пояснял ранее «Ведомостям» глава думского комитета Александр Хинштейн, речь идет о российских сервисах, например «ВКонтакте», или же почте на российских сервисах, например mail.ru. При этом нововведения касаются порядка регистрации пользователей на сайтах в случае, если там есть опция регистрации, говорил также депутат.