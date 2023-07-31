Путин ввел запрет на регистрацию на российских сайтах по иностранной почте
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий регистрацию на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. Документ опубликован на портале правовой информации.
С 1 декабря этого года у россиян будет только четыре легальных способа регистрации на таких сайтах:
по номеру телефона российского оператора связи;
через единый портал «Госуслуг» (систему ЕСИА);
через Единую биометрическую систему (ЕБС);
- с помощью иной информсистемы, обеспечивающей авторизацию пользователей сайтов, владельцем которой является гражданин РФ или российское юрлицо.
Как пояснял ранее «Ведомостям» глава думского комитета Александр Хинштейн, речь идет о российских сервисах, например «ВКонтакте», или же почте на российских сервисах, например mail.ru. При этом нововведения касаются порядка регистрации пользователей на сайтах в случае, если там есть опция регистрации, говорил также депутат.
Соответствующие поправки были внесены ранее депутатом Госдумы от «Единой России» Антоном Горелкиным к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».