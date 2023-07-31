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Путин ввел запрет на регистрацию на российских сайтах по иностранной почте

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий регистрацию на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. Документ опубликован на портале правовой информации.

С 1 декабря этого года у россиян будет только четыре легальных способа регистрации на таких сайтах:

  • по номеру телефона российского оператора связи;

  • через единый портал «Госуслуг» (систему ЕСИА);

  • через Единую биометрическую систему (ЕБС);

  • с помощью иной информсистемы, обеспечивающей авторизацию пользователей сайтов, владельцем которой является гражданин РФ или российское юрлицо.

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Как пояснял ранее «Ведомостям» глава думского комитета Александр Хинштейн, речь идет о российских сервисах, например «ВКонтакте», или же почте на российских сервисах, например mail.ru. При этом нововведения касаются порядка регистрации пользователей на сайтах в случае, если там есть опция регистрации, говорил также депутат.

Соответствующие поправки были внесены ранее депутатом Госдумы от «Единой России» Антоном Горелкиным к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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