Путин ввел запрет на регистрацию на российских сайтах по иностранной почте

Как пояснял ранее «Ведомостям» глава думского комитета Александр Хинштейн, речь идет о российских сервисах, например «ВКонтакте», или же почте на российских сервисах, например mail.ru. При этом нововведения касаются порядка регистрации пользователей на сайтах в случае, если там есть опция регистрации, говорил также депутат.