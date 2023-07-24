В рунете могут запретить регистрироваться на сайтах с иностранной электронной почты

Госдуме предложено запретить регистрацию на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. Это следует из проекта поправок к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», подготовленных депутатом Госдумы от «Единой России» Антоном Горелкиным. Поправки опубликованы в электронной базе законопроектов парламента 20 июля вместе с положительным заключением комитета Госдумы по информационной политике, подписанным его руководителем Александром Хинштейном (также «Единая Россия»). 25 июля законопроект будет рассмотрен во втором чтении, следует из информации на сайте Думы. В случае принятия документа он вступит в силу с 1 декабря 2023 г.