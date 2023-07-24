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В рунете могут запретить регистрироваться на сайтах с иностранной электронной почты

Для этого нужно будет предоставить российский телефонный номер или электронную почту либо данные «Госуслуг»
Екатерина Кинякина
Для авторизации на сайтах рунета потребуется что-то отечественное: хотя бы адрес электронной почты в домене .ru / Максим Стулов / Ведомости

Госдуме предложено запретить регистрацию на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. Это следует из проекта поправок к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», подготовленных депутатом Госдумы от «Единой России» Антоном Горелкиным. Поправки опубликованы в электронной базе законопроектов парламента 20 июля вместе с положительным заключением комитета Госдумы по информационной политике, подписанным его руководителем Александром Хинштейном (также «Единая Россия»). 25 июля законопроект будет рассмотрен во втором чтении, следует из информации на сайте Думы. В случае принятия документа он вступит в силу с 1 декабря 2023 г.

Речь идет о порядке регистрации пользователей на сайтах в случае, если там есть опция регистрации, уточнил «Ведомостям» Хинштейн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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