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Технологии

Apple может представить новую линейку iPhone 12 сентября

Ведомости

Корпорация Apple проведет ежегодную осеннюю презентацию 12 сентября, сообщает Reuters.

Ожидается, что на мероприятии в театре Стива Джобса в штаб-квартире компании Apple в калифорнийском Купертино представят новую линейку iPhone и новые модели умных часов.

Поскольку запуск проходит на фоне падения спроса на смартфоны во всем мире, Apple попытается привлечь покупателей рядом новых функций для своего флагманского устройства, отмечает агентство, ссылаясь на мнение аналитиков с Уолл-стрит.

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В 2022 г. Apple презентовала новые смартфоны iPhone 14, смарт-часы Apple Watch Series 8, Apple Watch SE и Apple Watch Ultra, а также AirPods Pro с увеличенной емкостью батареи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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