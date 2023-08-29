Apple может представить новую линейку iPhone 12 сентября
Корпорация Apple проведет ежегодную осеннюю презентацию 12 сентября, сообщает Reuters.
Ожидается, что на мероприятии в театре Стива Джобса в штаб-квартире компании Apple в калифорнийском Купертино представят новую линейку iPhone и новые модели умных часов.
Поскольку запуск проходит на фоне падения спроса на смартфоны во всем мире, Apple попытается привлечь покупателей рядом новых функций для своего флагманского устройства, отмечает агентство, ссылаясь на мнение аналитиков с Уолл-стрит.
В 2022 г. Apple презентовала новые смартфоны iPhone 14, смарт-часы Apple Watch Series 8, Apple Watch SE и Apple Watch Ultra, а также AirPods Pro с увеличенной емкостью батареи.