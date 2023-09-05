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Песков объяснил, почему сайт Кремля изменил иконку в поисковиках

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Сайт Кремля изменил свой логотип в поисковиках (favicon, фавиконка – значок веб-сайта в браузере перед названием страницы). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сайт развивается в постоянном режиме.

«Президентский сайт развивается постоянно», – сказал Песков агентству ТАСС. 

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Сейчас логотип представляет собой золотой герб России (двуглавый орел) на белом фоне. До этого фавиконка Кремля была синего цвета с белым гербом в середине – тот же логотип пока остается на сайте и в социальных сетях.

Официальный сайт президента России (домен – kremlin.ru) запустился в 2000 г. За 23 года работы сайт обновлялся пять раз, последний раз в 2015 г. В мае 2010 г. президентский сайт попал в тройку страниц, которая заработала с доменом «.рф».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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