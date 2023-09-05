Песков объяснил, почему сайт Кремля изменил иконку в поисковиках
Сайт Кремля изменил свой логотип в поисковиках (favicon, фавиконка – значок веб-сайта в браузере перед названием страницы). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сайт развивается в постоянном режиме.
«Президентский сайт развивается постоянно», – сказал Песков агентству ТАСС.
Сейчас логотип представляет собой золотой герб России (двуглавый орел) на белом фоне. До этого фавиконка Кремля была синего цвета с белым гербом в середине – тот же логотип пока остается на сайте и в социальных сетях.
Официальный сайт президента России (домен – kremlin.ru) запустился в 2000 г. За 23 года работы сайт обновлялся пять раз, последний раз в 2015 г. В мае 2010 г. президентский сайт попал в тройку страниц, которая заработала с доменом «.рф».