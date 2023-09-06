Минцифры может договориться с производителями смартфонов о предустановке RuStore

«Мы надеемся, что мы договоримся с производителями устройств, с вендорами, чтобы предустанавливать сразу на заводе», – сказал министр (цитата по «РИА Новостям»). По его словам, после вскрытия устройств они «слетают с гарантии», если это телефоны, которые ввозятся не в рамках параллельного импорта.