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Минцифры может договориться с производителями смартфонов о предустановке RuStore

Ведомости

Производители смартфонов могут начать предустанавливать российский магазин приложений RuStore на своих заводах. Соответствующую договоренность планирует заключить с ними Минцифры России, заявил руководитель ведомства Максут Шадаев.

«Мы надеемся, что мы договоримся с производителями устройств, с вендорами, чтобы предустанавливать сразу на заводе», – сказал министр (цитата по «РИА Новостям»). По его словам, после вскрытия устройств они «слетают с гарантии», если это телефоны, которые ввозятся не в рамках параллельного импорта.

Шадаев отметил, что если договориться не выйдет, то цены на устройства могут вырасти, так как ритейлеры «должны это [предустановку] как-то профинансировать». Он добавил, что у ведомства есть перспективы договориться со всеми производителями устройств и выразил надежду, что удастся договориться с Samsung.

«С учетом того, что Samsung в страну не ввозится, мы предлагаем им сейчас обеспечить возможность при выборе страны, при активации устройства, предлагать или автоматически переустанавливать эти приложения», – сказал он и привел в пример iPhone, на которых доступна такая функция.

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29 августа правительство выпустило постановление, согласно которому предустановка RuStore на смартфоны станет обязательной – вне зависимости от решения правообладателя. Приложение должно обновляться в автоматическом порядке и сохраняться при сбросе устройства к заводским настройкам.

Магазин приложений RuStore был запущен в мае 2022 г. на фоне санкций из-за начала спецоперации на Украине и удаления ряда российских приложений из App Store и Google Play. Его разработкой занимается VK совместно с другими IT-компаниями при поддержке Минцифры. RuStore – аналог Google Play, он доступен только для устройств на базе Android.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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