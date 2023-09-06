Минцифры может договориться с производителями смартфонов о предустановке RuStore
Производители смартфонов могут начать предустанавливать российский магазин приложений RuStore на своих заводах. Соответствующую договоренность планирует заключить с ними Минцифры России, заявил руководитель ведомства Максут Шадаев.
«Мы надеемся, что мы договоримся с производителями устройств, с вендорами, чтобы предустанавливать сразу на заводе», – сказал министр (цитата по «РИА Новостям»). По его словам, после вскрытия устройств они «слетают с гарантии», если это телефоны, которые ввозятся не в рамках параллельного импорта.
Шадаев отметил, что если договориться не выйдет, то цены на устройства могут вырасти, так как ритейлеры «должны это [предустановку] как-то профинансировать». Он добавил, что у ведомства есть перспективы договориться со всеми производителями устройств и выразил надежду, что удастся договориться с Samsung.
«С учетом того, что Samsung в страну не ввозится, мы предлагаем им сейчас обеспечить возможность при выборе страны, при активации устройства, предлагать или автоматически переустанавливать эти приложения», – сказал он и привел в пример iPhone, на которых доступна такая функция.
29 августа правительство выпустило постановление, согласно которому предустановка RuStore на смартфоны станет обязательной – вне зависимости от решения правообладателя. Приложение должно обновляться в автоматическом порядке и сохраняться при сбросе устройства к заводским настройкам.
Магазин приложений RuStore был запущен в мае 2022 г. на фоне санкций из-за начала спецоперации на Украине и удаления ряда российских приложений из App Store и Google Play. Его разработкой занимается VK совместно с другими IT-компаниями при поддержке Минцифры. RuStore – аналог Google Play, он доступен только для устройств на базе Android.