Предустановка RuStore на все российские устройства станет обязательной

В правительство пояснили, что эта мера позволит исключить случаи, когда производители техники уклоняются от предварительной установки RuStore. Помимо этого, производители должны будут сделать так, чтобы российский магазин приложений отображался на экранах смартфонов так же, как и программы других разработчиков. Вместе с тем приложение должно обновляться в автоматическом порядке и сохраняться при сбросе устройства к заводским настройкам.