Предустановка RuStore на все российские устройства станет обязательной
На всех устройствах, которые будут продаваться в России, в обязательном порядке должен быть предустановлен магазин приложений RuStore вне зависимости от решения правообладателя операционной системы. Такое постановление подписало правительство, передает пресс-служба кабмина.
«Предустановка российского магазина приложений будет обязательной, даже в случае запрета или ограничения со стороны правообладателя операционной системы или аффилированных структур», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).
В правительство пояснили, что эта мера позволит исключить случаи, когда производители техники уклоняются от предварительной установки RuStore. Помимо этого, производители должны будут сделать так, чтобы российский магазин приложений отображался на экранах смартфонов так же, как и программы других разработчиков. Вместе с тем приложение должно обновляться в автоматическом порядке и сохраняться при сбросе устройства к заводским настройкам.
Кроме того, кабмин поручил сделать бесплатной «версию предварительно установленного единого магазина приложений» в процессе использования.
Магазин приложений RuStore был запущен в мае 2022 г. на фоне санкций из-за начала спецоперации на Украине и удаления ряда российских приложений из App Store и Google Play. Его разработкой занимается VK совместно с другими IT-компаниями при поддержке Минцифры. RuStore – аналог Google Play, он доступен только для устройств на базе Android.
Сейчас в общей сложности площадка насчитывает более 6000 приложений от российских и иностранных издателей, включая TikTok, Opera Mini и Skype Lite. Согласно апрельским данным, с мая 2022 г. ежемесячная аудитория магазина выросла до 10 млн человек. В конце мая в VK сообщили, что адаптируют RuStore для работы на телевизорах, приставках и планшетах. Кроме того, для физических лиц станут доступны инструменты монетизации.