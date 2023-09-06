Шадаев рассказал о попытках Украины заглушить спутниковый ТВ-сигнал в России
Минцифры и другие российские ведомства борются с попытками Украины заглушить сигнал спутникового телерадиовещания на территории России. Об этом журналистам сообщил руководитель министерства Максут Шадаев.
«Там большая работа ведется. Для нас сейчас, наверное, более актуально, что украинская сторона пытается глушить прием на наших спутниках. Там не вопрос защиты сейчас актуальный, а вопрос попытки противодействовать распространению телерадиосигнала на нашей территории, на наших спутниках», – сказал Шадаев (цитата по ТАСС).
Шадаев отметил, что министерство работает над противостоянием этой проблеме. Все решения приняты и находятся «в контуре другого ведомства», добавил он.
«Ведомости» писали, что Минцифры начало координировать поиск надежной защиты сигнала спутникового телевидения, который за последнее время не раз подменяли злоумышленники, используя антенны большой мощности.
Один из наиболее заметных случаев подмены спутникового сигнала произошел в начале марта 2023 г., когда в эфире телеканалов ТНТ4, «Суббота» и 2х2 холдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) абонентам спутникового вещания показали ложные сообщения о тревоге, писали «Ведомости». Как поясняли тогда источники издания, это стало возможно из-за того, что при помощи более мощного сигнала, который шел с территории Украины, сигналы телеканалов, шедшие со спутника абонентам спутникового вещания, были заменены на сторонний видеоряд.
Для решения вопроса могут потребоваться упрощение юридических процедур и переход на отечественный софт, отмечали собеседники «Ведомостей».