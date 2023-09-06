Шадаев рассказал о попытках Украины заглушить спутниковый ТВ-сигнал в России

Один из наиболее заметных случаев подмены спутникового сигнала произошел в начале марта 2023 г., когда в эфире телеканалов ТНТ4, «Суббота» и 2х2 холдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) абонентам спутникового вещания показали ложные сообщения о тревоге, писали «Ведомости». Как поясняли тогда источники издания, это стало возможно из-за того, что при помощи более мощного сигнала, который шел с территории Украины, сигналы телеканалов, шедшие со спутника абонентам спутникового вещания, были заменены на сторонний видеоряд.