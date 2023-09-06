Газета
Технологии

Шадаев рассказал о попытках Украины заглушить спутниковый ТВ-сигнал в России

Ведомости

Минцифры и другие российские ведомства борются с попытками Украины заглушить сигнал спутникового телерадиовещания на территории России. Об этом журналистам сообщил руководитель министерства Максут Шадаев.

«Там большая работа ведется. Для нас сейчас, наверное, более актуально, что украинская сторона пытается глушить прием на наших спутниках. Там не вопрос защиты сейчас актуальный, а вопрос попытки противодействовать распространению телерадиосигнала на нашей территории, на наших спутниках», – сказал Шадаев (цитата по ТАСС).

Шадаев отметил, что министерство работает над противостоянием этой проблеме. Все решения приняты и находятся «в контуре другого ведомства», добавил он. 

Ранее по теме: Минцифры займется защитой спутникового ТВ-сигнала

«Ведомости» писали, что Минцифры начало координировать поиск надежной защиты сигнала спутникового телевидения, который за последнее время не раз подменяли злоумышленники, используя антенны большой мощности.

Один из наиболее заметных случаев подмены спутникового сигнала произошел в начале марта 2023 г., когда в эфире телеканалов ТНТ4, «Суббота» и 2х2 холдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) абонентам спутникового вещания показали ложные сообщения о тревоге, писали «Ведомости». Как поясняли тогда источники издания, это стало возможно из-за того, что при помощи более мощного сигнала, который шел с территории Украины, сигналы телеканалов, шедшие со спутника абонентам спутникового вещания, были заменены на сторонний видеоряд.

Для решения вопроса могут потребоваться упрощение юридических процедур и переход на отечественный софт, отмечали собеседники «Ведомостей». 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных