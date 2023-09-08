«Коммерсантъ» узнал о просьбе банков отсрочить переход на российский софт

Источник «Коммерсанта» на IT-рынке утверждает, что ВТБ, РСХБ и Дом.РФ рассматривают возможность учредить консорциум для подготовки за несколько лет новой АБС. Собеседник в одном из банков уточнил, что инициатива принадлежит ВТБ, идея была озвучена около шести месяцев назад. По его словам, изначально банк планировал разработать АБС самостоятельно, но потом понял, что «проект слишком масштабный и дорогой».