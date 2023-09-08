«Коммерсантъ» узнал о просьбе банков отсрочить переход на российский софт
Ряд крупных российских банков просит отложить до 2027 г. требования о переходе на российский системный софт. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным газеты, представители РСХБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, ВТБ и Дом.РФ выступили с таким предложением на совещании в Банке России. Требование о том, что субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны прекратить использование иностранного софта, вступает в силу с 1 января 2025 г.
Источник пояснил, что сейчас в банках преимущественно используется система управления базами данных (СУБД) от Oracle. По его словам, адаптация под отечественные СУБД «займет длительный срок и потребует крупных инвестиций». Собеседник добавил, что отсрочка нужна, чтобы российские поставщики автоматизированных банковских систем (АБС) разработали софт с российскими СУБД.
Источник «Коммерсанта» на IT-рынке утверждает, что ВТБ, РСХБ и Дом.РФ рассматривают возможность учредить консорциум для подготовки за несколько лет новой АБС. Собеседник в одном из банков уточнил, что инициатива принадлежит ВТБ, идея была озвучена около шести месяцев назад. По его словам, изначально банк планировал разработать АБС самостоятельно, но потом понял, что «проект слишком масштабный и дорогой».
В ЦБ заявили, что обсуждают с участниками рынка вопросы импортозамещения, включая сроки перехода на отечественное ПО к 2025 г.