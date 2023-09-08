В Белоруссии заявили о планах открыть центр аддитивных технологий при поддержке России

«Сотрудничество Белоруссии с “Росатомом” не заканчивается с вводом БелАЭС. <...> И сейчас правительством поставлена задача по созданию совместно с "Росатомом" центра аддитивных технологий у нас в стране», — заявил Михадюк на общественных слушаниях перед выдачей лицензии на эксплуатацию второго энергоблока Белорусской АЭС.