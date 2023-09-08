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Технологии

В Белоруссии заявили о планах открыть центр аддитивных технологий при поддержке России

Ведомости

В Белоруссии планируют открыть центр аддитивных технологий. В реализации проекта будет участвовать корпорация «Росатом», сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на замминистра энергетики республики Михаила Михадюка.

«Сотрудничество Белоруссии с “Росатомом” не заканчивается с вводом БелАЭС. <...> И сейчас правительством поставлена задача по созданию совместно с "Росатомом" центра аддитивных технологий у нас в стране», — заявил Михадюк на общественных слушаниях перед выдачей лицензии на эксплуатацию второго энергоблока Белорусской АЭС.

Чиновник объяснил, что республика сотрудничает с российской госкорпорацией по двум направлениям. Первое связано с развитием атомной энергетики: обслуживанием БелАЭС, поставкой топлива и обращением с ядерными отходами.

Второе направление включает в себя множество других сфер, в том числе научно-исследовательскую работу в области ядерной медицины и производства медицинского оборудования, а также цифровизации, совершенствования систем накопления энергии, телекоммуникационных систем, а также модернизации белорусских промышленных предприятий с помощью аддитивных технологий и композитных материалов.

Замминистра энергетики Белоруссии добавил, что республика рассматривает возможность строительства второй АЭС или третьего энергоблока на действующей атомной электростанции.

Ранее по теме: «Росатом» разработал программу сотрудничества с Белоруссией

О разработке комплексной программы сотрудничества с правительством республики 2 сентября сообщил директор странового офиса «Росатома» Станислав Левицкий. Он отметил, что госкорпорация совместно с белорусскими партнерами планирует создать новые производства и наладить реализацию высокотехнологичной продукции за рубежом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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