В Белоруссии заявили о планах открыть центр аддитивных технологий при поддержке России
«Сотрудничество Белоруссии с “Росатомом” не заканчивается с вводом БелАЭС. <...> И сейчас правительством поставлена задача по созданию совместно с "Росатомом" центра аддитивных технологий у нас в стране», — заявил Михадюк на общественных слушаниях перед выдачей лицензии на эксплуатацию второго энергоблока Белорусской АЭС.
Чиновник объяснил, что республика сотрудничает с российской госкорпорацией по двум направлениям. Первое связано с развитием атомной энергетики: обслуживанием БелАЭС, поставкой топлива и обращением с ядерными отходами.
Второе направление включает в себя множество других сфер, в том числе научно-исследовательскую работу в области ядерной медицины и производства медицинского оборудования, а также цифровизации, совершенствования систем накопления энергии, телекоммуникационных систем, а также модернизации белорусских промышленных предприятий с помощью аддитивных технологий и композитных материалов.
Замминистра энергетики Белоруссии добавил, что республика рассматривает возможность строительства второй АЭС или третьего энергоблока на действующей атомной электростанции.
О разработке комплексной программы сотрудничества с правительством республики 2 сентября сообщил директор странового офиса «Росатома» Станислав Левицкий. Он отметил, что госкорпорация совместно с белорусскими партнерами планирует создать новые производства и наладить реализацию высокотехнологичной продукции за рубежом.