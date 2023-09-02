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«Росатом» разработал программу сотрудничества с Белоруссией

Ведомости

«Росатом» подготовил программу двустороннего сотрудничества с Белоруссией в области атомной энергетики, сообщил директор странового офиса госкорпорации Станислав Левицкий на фестивале науки в Минске.

«Мы реализовали проект БелАЭС, но наше сотрудничество на этом не останавливается. Планируем развивать партнерство с Беларусью по целому ряду направлений. Разработана комплексная программа двустороннего сотрудничества в области атомных неэнергетических проектов», – приводит его слова «БелТА».

Эта программа, по словам Левицкого, включает создание совместных производств, реализацию высокотехнологичной продукции в третьих странах, а также подключение Национальной академии наук Белоруссии к опытно-конструкторским работам «Росатома».

Левицкий также рассказал о проработке вопроса строительства второй атомной станции на территории Белоруссии. Если Минск захочет строить вторую АЭС, то «Росатом» готов «протянуть руку помощи» и участвовать в проекте.

Как сообщалось ранее, второй энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию осенью этого года. Эта станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, расположенная около города Островец Гродненской области, строится по российскому проекту «АЭС-2006». Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в июне 2021 г. С того момента он уже выработал уже более 18 млрд кВтч, что позволило республике заместить порядка 5 млрд куб. м газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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