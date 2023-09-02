«Росатом» разработал программу сотрудничества с Белоруссией

Как сообщалось ранее, второй энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию осенью этого года. Эта станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, расположенная около города Островец Гродненской области, строится по российскому проекту «АЭС-2006». Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в июне 2021 г. С того момента он уже выработал уже более 18 млрд кВтч, что позволило республике заместить порядка 5 млрд куб. м газа.