«Росатом» разработал программу сотрудничества с Белоруссией
«Росатом» подготовил программу двустороннего сотрудничества с Белоруссией в области атомной энергетики, сообщил директор странового офиса госкорпорации Станислав Левицкий на фестивале науки в Минске.
«Мы реализовали проект БелАЭС, но наше сотрудничество на этом не останавливается. Планируем развивать партнерство с Беларусью по целому ряду направлений. Разработана комплексная программа двустороннего сотрудничества в области атомных неэнергетических проектов», – приводит его слова «БелТА».
Эта программа, по словам Левицкого, включает создание совместных производств, реализацию высокотехнологичной продукции в третьих странах, а также подключение Национальной академии наук Белоруссии к опытно-конструкторским работам «Росатома».
Левицкий также рассказал о проработке вопроса строительства второй атомной станции на территории Белоруссии. Если Минск захочет строить вторую АЭС, то «Росатом» готов «протянуть руку помощи» и участвовать в проекте.
Как сообщалось ранее, второй энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию осенью этого года. Эта станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, расположенная около города Островец Гродненской области, строится по российскому проекту «АЭС-2006». Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в июне 2021 г. С того момента он уже выработал уже более 18 млрд кВтч, что позволило республике заместить порядка 5 млрд куб. м газа.