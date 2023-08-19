Второй энергоблок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию осенью

«Мы находимся на завершающей стадии нашего проекта. Мы планируем в сентябре завершить последний этап реализации проекта – это комплексное опробование оборудования второго энергоблока. Это работа энергоблока на полной мощности в течение 15 суток... Ну а дальше работа приемочной комиссии», – рассказал Михадюк, его слова приводит пресс-служба белорусского ведомства.