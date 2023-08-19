Второй энергоблок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию осенью
Второй энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию осенью этого года, сообщил замминистра энергетики республики Михаил Михадюк.
«Мы находимся на завершающей стадии нашего проекта. Мы планируем в сентябре завершить последний этап реализации проекта – это комплексное опробование оборудования второго энергоблока. Это работа энергоблока на полной мощности в течение 15 суток... Ну а дальше работа приемочной комиссии», – рассказал Михадюк, его слова приводит пресс-служба белорусского ведомства.
Первый энергоблок с момента своего подключения выработал уже более 18 млрд. кВтч, что позволило заместить порядка 5 млрд. куб.м. газа, добавил чиновник.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, расположенная около города Островец Гродненской области, строится по российскому проекту «АЭС-2006». Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в июне 2021 г. 2 февраля 2021 г. БелАЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии.