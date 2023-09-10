Ущерб от взлома аккаунта создателя Ethereum составил почти $700 000

Чанпэн Чжао заявил, что ранее предпринимались попытки взлома его аккаунта в соцсети, из-за чего страницу блокировали. Он уточнил, что это было еще до «эпохи Илона». Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск приобрел Twitter в конце октября 2022 г. за $44 млрд, после чего начал проводить массовые реформы платформы.