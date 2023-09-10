Ущерб от взлома аккаунта создателя Ethereum составил почти $700 000
Ущерб от взлома аккаунта создателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина в X (бывший Twitter) составил порядка $691 000.
10 сентября на странице Бутерина появился пост с фишинговой ссылкой. В нем предлагалось получить бесплатно памятный NFT в честь появления в Ethereum новой функции по увеличению транзакций. Позже о взломе сообщил отец Виталика Дмитрий Бутерин.
«Не обращайте внимания на этот пост, видимо Виталика взломали. Он работает над восстановлением доступа», – написал Бутерин в аккаунте X.
Блокчейн-аналитик ZachXBT оценил ущерб в $691 000. Среди украденных NFT оказались два CryptoPunk (коллекция токенов на блокчейне Ethereum) стоимостью 153,62 ETH (около $250 000 на 10 сентября) и 58,18 ETH (около $95 000).
Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао рекомендовал в своем аккаунте X «руководствоваться здравым смыслом при чтении контента в социальных сетях». «Безопасность учетной записи Twitter не предназначена для финансовых платформ. Ему нужно немного больше функций: 2FA [две степени защиты], логин должен отличаться от дескриптора или адреса электронной почты», – добавил он.
Чанпэн Чжао заявил, что ранее предпринимались попытки взлома его аккаунта в соцсети, из-за чего страницу блокировали. Он уточнил, что это было еще до «эпохи Илона». Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск приобрел Twitter в конце октября 2022 г. за $44 млрд, после чего начал проводить массовые реформы платформы.