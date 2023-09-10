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Ущерб от взлома аккаунта создателя Ethereum составил почти $700 000

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Ущерб от взлома аккаунта создателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина в X (бывший Twitter) составил порядка $691 000.

10 сентября на странице Бутерина появился пост с фишинговой ссылкой. В нем предлагалось получить бесплатно памятный NFT в честь появления в Ethereum новой функции по увеличению транзакций. Позже о взломе сообщил отец Виталика Дмитрий Бутерин.

«Не обращайте внимания на этот пост, видимо Виталика взломали. Он работает над восстановлением доступа», – написал Бутерин в аккаунте X.

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Блокчейн-аналитик ZachXBT оценил ущерб в $691 000. Среди украденных NFT оказались два CryptoPunk (коллекция токенов на блокчейне Ethereum) стоимостью 153,62 ETH (около $250 000 на 10 сентября) и 58,18 ETH (около $95 000).

Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао рекомендовал в своем аккаунте X «руководствоваться здравым смыслом при чтении контента в социальных сетях». «Безопасность учетной записи Twitter не предназначена для финансовых платформ. Ему нужно немного больше функций: 2FA [две степени защиты], логин должен отличаться от дескриптора или адреса электронной почты», – добавил он.

Чанпэн Чжао заявил, что ранее предпринимались попытки взлома его аккаунта в соцсети, из-за чего страницу блокировали. Он уточнил, что это было еще до «эпохи Илона». Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск приобрел Twitter в конце октября 2022 г. за $44 млрд, после чего начал проводить массовые реформы платформы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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