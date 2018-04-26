Статья опубликована в № 4556 от 26.04.2018 под заголовком: Виталик Бутерин: Эфириуму для развития нужна была крупная фигура – такая, как я

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Создатель Ethereum (эфириума) Виталик Бутерин Сергей Портер / Ведомости

Создатель эфириума Виталик Бутерин рассказывает о плюсах и минусах управления одной из самых успешных криптовалют и блокчейном стоимостью $125 млрд.

В районе Сан-Франциско Монтеррей-Хайтс находится скромный особняк; дом был бы совершенно обычным, если бы не неоновые зеленые каракули, покрывающие широкие окна. Эти наполовину законченные уравнения, эскизы компьютерных схем и т. п. – знаки, оставленные программистами, которые используют это место, чтобы убежать от суеты.

У группы из пяти или около того разработчиков, одетых в толстовки и джинсы, вид потерянных мальчиков Питера Пэна. Пусть они молоды – 20–25 лет, – но именно они оказались в центре самой необычной финансовой истории последних месяцев: криптовалюты, цифровые токены без какой-либо внутренней ценности, внезапно стали стоить миллиарды. Я здесь, чтобы встретиться с лидером программистов – Виталиком Бутериным, российско-канадским создателем эфириума (Ethereum), который можно назвать самым успешным клоном криптовалют, появившихся за семь лет с тех пор, как обрел известность биткойн. Сырым пасмурным утром в начале этого года, когда я на машине Lyft (аналог Uber) ехала в его штаб-квартиру в Сан-Франциско, рынок эфириума достиг $125 млрд, став вторым по размеру после биткойна.

Как только я протиснулась мимо верных помощников главного героя, нескладный молодой человек, которого я узнала по выступлениям на конференциях, в качестве приветствия бережно подержал мою руку в своей. Со впалыми щеками, копной каштановых волос, он больше похож на математического гения, чем на технологического магната.

Мы забронировали место в модном мексиканском ресторане в латиноамериканском районе Мишн Сан-Франциско, но в последний момент мне сообщили, что Бутерин предпочел бы скромную еду навынос – здесь, в сан-францисском прибежище эфириума, своем втором доме. Он одет в свободную футболку канареечного цвета с изображением мультяшного персонажа, черные тренировочные штаны и носит часы с розовым пластиковым ремешком. И улыбается как Чеширский кот. Я спрашиваю, сколько ему точно лет. «23,96», – отвечает он без малейшей запинки.

С идеями блокчейна и криптовалют впервые его познакомил отец – Дмитрий, тоже специалист по информатике. С 10-летнего возраста он поощрял сына писать видеоигры. Затем в 2011 г. рассказал о биткойне. Созданный за два года до этого, когда мир пошатнулся после кризиса банковской системы, биткойн позволяет людям переводить наличные деньги онлайн без банка-посредника. Кто создал биткойн, до сих пор не известно, но среди его крестных отцов явно были шифропанки – приверженцы идеи неприкосновенности частной жизни (еще конкретнее – приватности электронных коммуникаций и использования криптографии. – «Ведомости»), задумавшие разрушить власть, доведшую нас до финансового кризиса.

17-летний Виталик сначала отверг эту идею, но затем провел собственное исследование: что же происходит в сфере виртуальных денег? Вскоре он писал статьи (оплачиваемые в биткойнах), попутно изучая информатику в канадском Университете Ватерлоо, и в конце концов стал одним из основателей журнала Bitcoin Magazine. В 2011 г. биткойн считался настолько радикальной идеей, что многие были убеждены: правительства запретят его, ведь им пользуется теневой рынок. Тем не менее криптовалюта выжила и на пике, в Рождество, ее курс достиг $19 000, хотя потом он упал.