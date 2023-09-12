Apple представила новый iPhone 15 на Wonderlust
Корпорация Apple представила на презентации Wonderlust новый iPhone 15. Смартфоны следующего поколения сохранили прежний дизайн, но их оснастили улучшенными экранами, новыми процессорами и более емкими батареями. Об этом представители компании сообщили во время трансляции на YouTube.
Новый смартфон выпустили в двух версиях: iPhone 15 с дисплеем 6,1 дюйма и 6,7-дюймовый iPhone 15 Plus. Во все новые модели установили элемент Dynamic Island, доступный ранее только в сериях Pro и Pro Max.
iPhone 15 оснастили новым процессором A16 Bionic, а также батареей, которая позволит устройствам работать без дополнительной подзарядки как минимум день. Также в гаджетах убрали разъем Lightning – зарядка теперь будет производиться через порт USB-C.
Новинки оснастили улучшенной камерой с основным объективом в 48 Мп и телеобъективом с двукратным оптическим зумом в 12 Мп. Камеры работают в сочетании с переработанными алгоритмами обработки снимков.
Новые модели выпустили в пяти цветах. Они поступили в продажу по цене $799 и $899.
По данным аналитиков Avito, за год спрос на ремонт техники Apple в России увеличился на треть. В августе 2023 г. пользователи искали мастеров по ремонту на 33% чаще, чем в том же месяце 2022 г. Около 200 000 запросов касались восстановления и обслуживания iPhone.