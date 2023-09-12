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Apple представила новый iPhone 15 на Wonderlust

Ведомости

Корпорация Apple представила на презентации Wonderlust новый iPhone 15. Смартфоны следующего поколения сохранили прежний дизайн, но их оснастили улучшенными экранами, новыми процессорами и более емкими батареями. Об этом представители компании сообщили во время трансляции на YouTube.

Новый смартфон выпустили в двух версиях: iPhone 15 с дисплеем 6,1 дюйма и 6,7-дюймовый iPhone 15 Plus. Во все новые модели установили элемент Dynamic Island, доступный ранее только в сериях Pro и Pro Max. 

iPhone 15 оснастили новым процессором A16 Bionic, а также батареей, которая позволит устройствам работать без дополнительной подзарядки как минимум день. Также в гаджетах убрали разъем Lightning – зарядка теперь будет производиться через порт USB-C. 

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Новинки оснастили улучшенной камерой с основным объективом в 48 Мп и телеобъективом с двукратным оптическим зумом в 12 Мп. Камеры работают в сочетании с переработанными алгоритмами обработки снимков. 

Новые модели выпустили в пяти цветах. Они поступили в продажу по цене $799 и $899.

По данным аналитиков Avito, за год спрос на ремонт техники Apple в России увеличился на треть. В августе 2023 г. пользователи искали мастеров по ремонту на 33% чаще, чем в том же месяце 2022 г. Около 200 000 запросов касались восстановления и обслуживания iPhone.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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