Apple представила новый iPhone 15 на Wonderlust

По данным аналитиков Avito, за год спрос на ремонт техники Apple в России увеличился на треть. В августе 2023 г. пользователи искали мастеров по ремонту на 33% чаще, чем в том же месяце 2022 г. Около 200 000 запросов касались восстановления и обслуживания iPhone.