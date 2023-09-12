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Спрос на ремонт старых iPhone в России вырос за год на треть

Причина в ежегодном росте цен на новые устройства
Екатерина Кинякина Анна Устинова
Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россияне в этом августе искали мастеров по ремонту смартфонов Apple на 33% чаще, чем в том же месяце 2022 г., и на 8% по сравнению с июлем 2023 г., подсчитали аналитики платформы «Авито услуги», проанализировав 2 млн запросов пользователей на ремонт и обслуживание техники. В августе 2022 г. 9,3% от всех подобных запросов (чуть менее 200 000) приходилось именно на поиск услуг по ремонту iPhone, поделился данными представитель компании. Соответственно, в августе 2023 г., количество таких запросов уже перевалило за 260 000. В то же время спрос на ремонт смартфонов других брендов, наоборот, снизился, подсчитали в «Авито услуги».

Тренд подтвердил представитель YouDo: в августе 2023 г. спрос на услугу «ремонт iPhone» в сервисе вырос на 26% по сравнению с августом 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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