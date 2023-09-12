Спрос на ремонт старых iPhone в России вырос за год на треть

Россияне в этом августе искали мастеров по ремонту смартфонов Apple на 33% чаще, чем в том же месяце 2022 г., и на 8% по сравнению с июлем 2023 г., подсчитали аналитики платформы «Авито услуги», проанализировав 2 млн запросов пользователей на ремонт и обслуживание техники. В августе 2022 г. 9,3% от всех подобных запросов (чуть менее 200 000) приходилось именно на поиск услуг по ремонту iPhone, поделился данными представитель компании. Соответственно, в августе 2023 г., количество таких запросов уже перевалило за 260 000. В то же время спрос на ремонт смартфонов других брендов, наоборот, снизился, подсчитали в «Авито услуги».