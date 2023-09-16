Telegram изменил алгоритм поиска общедоступных групп и каналов

Летом 2022 г. Telegram добавил платную подписку. В день запуска ее стоимость составляла 449 руб., но через два дня ее снизили до 299 руб. Подписка позволяет загружать файлы до 4 Гб вместо установленного лимита в 2 Гб, получить значок подписчика, отключать встроенную рекламу, расшифровывать голосовые сообщения, оформлять до 1000 подписок на каналы, закреплять до десяти чатов и др. При этом основные функции останутся бесплатными.