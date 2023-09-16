Telegram изменил алгоритм поиска общедоступных групп и каналов
Мессенджер Telegram изменил алгоритм поиска общедоступных каналов и групп, сообщил основатель соцсети Павел Дуров.
Изменить систему поиска было решено из-за спамеров, которые пользовались функцией отображения каналов с большим количеством подписчиков. «Теперь для ранжирования мы учитываем только реальных подписчиков каналов», – написал Дуров.
«Каналы с большим количеством подписчиков Premium обычно будут иметь более высокий рейтинг. Однако, если конкретный подписчик Premium присоединится к слишком большому количеству каналов, он не даст этим каналам значительного повышения рейтинга в поиске», – говорится в сообщении.
Дуров отметил, что новый поиск будет отдавать приоритет результатам из страны пользователя.
Летом 2022 г. Telegram добавил платную подписку. В день запуска ее стоимость составляла 449 руб., но через два дня ее снизили до 299 руб. Подписка позволяет загружать файлы до 4 Гб вместо установленного лимита в 2 Гб, получить значок подписчика, отключать встроенную рекламу, расшифровывать голосовые сообщения, оформлять до 1000 подписок на каналы, закреплять до десяти чатов и др. При этом основные функции останутся бесплатными.
Позже в подписке Premium появилась возможность запрещать пользователям отправлять голосовые и видеосообщения, а также появилась возможность расшифровки видеосообщений.