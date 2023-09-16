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Telegram изменил алгоритм поиска общедоступных групп и каналов

Ведомости

Мессенджер Telegram изменил алгоритм поиска общедоступных каналов и групп, сообщил основатель соцсети Павел Дуров.

Изменить систему поиска было решено из-за спамеров, которые пользовались функцией отображения каналов с большим количеством подписчиков. «Теперь для ранжирования мы учитываем только реальных подписчиков каналов», – написал Дуров.

«Каналы с большим количеством подписчиков Premium обычно будут иметь более высокий рейтинг. Однако, если конкретный подписчик Premium присоединится к слишком большому количеству каналов, он не даст этим каналам значительного повышения рейтинга в поиске», – говорится в сообщении.

Дуров отметил, что новый поиск будет отдавать приоритет результатам из страны пользователя.

Летом 2022 г. Telegram добавил платную подписку. В день запуска ее стоимость составляла 449 руб., но через два дня ее снизили до 299 руб. Подписка позволяет загружать файлы до 4 Гб вместо установленного лимита в 2 Гб, получить значок подписчика, отключать встроенную рекламу, расшифровывать голосовые сообщения, оформлять до 1000 подписок на каналы, закреплять до десяти чатов и др. При этом основные функции останутся бесплатными.

Позже в подписке Premium появилась возможность запрещать пользователям отправлять голосовые и видеосообщения, а также появилась возможность расшифровки видеосообщений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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