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Технологии

Участники TNF заявили о росте спроса на российское ПО для нефтегаза

Ведомости

Зарубежные компании все чаще интересуются российским программным обеспечением (ПО) для нефтегазовой отрасли. В частности, спрос на него растет в странах СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, отметили участники промышленно-энергетического форума TNF.

«У наших компаний есть немало преимуществ: многие предоставляют полный доступ к своему ПО и после продажи, например, не смогут его просто отключить, что крайне важно для чувствительных отраслей», – сказал генеральный директор «Цифровой индустриальной платформы» (совместное предприятие «Газпром нефти» и ГК «Цифра») Александр Смоленский.

Смоленский обратил внимание, что российские разработчики не копируют западные технологии «с устаревшей архитектурой и технологическим стеком». 

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Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская пояснила, что сотрудничество привлекает зарубежные страны своей «относительной независимостью». По ее словам, западная модель подразумевает поставку технологий «в виде черных ящиков» и обучение, как ими пользоваться, но не дает разрешения изучать, «как они устроены». «Нaшa же модель должна быть открытой. Это хорошая возможность для стран третьего мира построить какие-то элементы своего цифрового суверенитета», – отметила Касперская.

В сентябре 2022 г. в ходе форума TNF в Тюмени вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что к 2025 г. Россия планирует использовать в нефтегазовой промышленности 80% российского оборудования. По его словам, еще в 2014 г. технологическая независимость РФ по нефтегазовому машиностроению составляла чуть более 40%, в 2022 г. – уже 60%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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