Участники TNF заявили о росте спроса на российское ПО для нефтегаза

В сентябре 2022 г. в ходе форума TNF в Тюмени вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что к 2025 г. Россия планирует использовать в нефтегазовой промышленности 80% российского оборудования. По его словам, еще в 2014 г. технологическая независимость РФ по нефтегазовому машиностроению составляла чуть более 40%, в 2022 г. – уже 60%.