Участники TNF заявили о росте спроса на российское ПО для нефтегаза
Зарубежные компании все чаще интересуются российским программным обеспечением (ПО) для нефтегазовой отрасли. В частности, спрос на него растет в странах СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, отметили участники промышленно-энергетического форума TNF.
«У наших компаний есть немало преимуществ: многие предоставляют полный доступ к своему ПО и после продажи, например, не смогут его просто отключить, что крайне важно для чувствительных отраслей», – сказал генеральный директор «Цифровой индустриальной платформы» (совместное предприятие «Газпром нефти» и ГК «Цифра») Александр Смоленский.
Смоленский обратил внимание, что российские разработчики не копируют западные технологии «с устаревшей архитектурой и технологическим стеком».
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская пояснила, что сотрудничество привлекает зарубежные страны своей «относительной независимостью». По ее словам, западная модель подразумевает поставку технологий «в виде черных ящиков» и обучение, как ими пользоваться, но не дает разрешения изучать, «как они устроены». «Нaшa же модель должна быть открытой. Это хорошая возможность для стран третьего мира построить какие-то элементы своего цифрового суверенитета», – отметила Касперская.
В сентябре 2022 г. в ходе форума TNF в Тюмени вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что к 2025 г. Россия планирует использовать в нефтегазовой промышленности 80% российского оборудования. По его словам, еще в 2014 г. технологическая независимость РФ по нефтегазовому машиностроению составляла чуть более 40%, в 2022 г. – уже 60%.