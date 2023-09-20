Шадаев прокомментировал данные о планах предоставить компаниям право подавлять дроны

«Пока нет таких планов. Пока мы обсуждаем, в какой части нужно вносить изменения в закон, где эта грань проходит», – рассказал министр журналистам в рамках форума Kazan Digital Week (цитата по «Интерфаксу»). Так Шадаев ответил на вопрос о том, могут ли разрешить не только силовым ведомствам использовать средства борьбы с беспилотниками.