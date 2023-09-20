Шадаев прокомментировал данные о планах предоставить компаниям право подавлять дроны
Власти пока не планируют разрешать гражданам и компаниям использовать системы подавления беспилотников, обсуждение данной темы продолжается, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.
«Пока нет таких планов. Пока мы обсуждаем, в какой части нужно вносить изменения в закон, где эта грань проходит», – рассказал министр журналистам в рамках форума Kazan Digital Week (цитата по «Интерфаксу»). Так Шадаев ответил на вопрос о том, могут ли разрешить не только силовым ведомствам использовать средства борьбы с беспилотниками.
Он пояснил, что если системы радиоэлектронной борьбы разрешат использовать всем, то «будет полный кавардак с частотами, со стабильностью работы мобильной связи».
Ранее «Ведомости» писали, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот; в его состав входят также представители Минтранса, ФСБ, МВД, Минобороны, Минпромторга и проч.) может разрешить использовать мощные и среднемощные антидрон-решения с санкции силовых ведомств. Два источника, знакомых с повесткой заседания ГКРЧ, сообщили, что этот вопрос содержится в документе.
В России использование локальных систем подавления радиосигнала незаконно для всех, кроме Минобороны и других силовых ведомств. По его информации источника, Госкомиссия собирается легализовать применение этих систем с разрешением от силовых структур, но не исключено, что с некими ограничениями.