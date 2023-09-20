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Технологии

Шадаев прокомментировал данные о планах предоставить компаниям право подавлять дроны

Ведомости

Власти пока не планируют разрешать гражданам и компаниям использовать системы подавления беспилотников, обсуждение данной темы продолжается, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.

«Пока нет таких планов. Пока мы обсуждаем, в какой части нужно вносить изменения в закон, где эта грань проходит», – рассказал министр журналистам в рамках форума Kazan Digital Week (цитата по «Интерфаксу»). Так Шадаев ответил на вопрос о том, могут ли разрешить не только силовым ведомствам использовать средства борьбы с беспилотниками.

Он пояснил, что если системы радиоэлектронной борьбы разрешат использовать всем, то «будет полный кавардак с частотами, со стабильностью работы мобильной связи».

Ранее по теме: Гражданам и компаниям могут разрешить подавлять беспилотники

Ранее «Ведомости» писали, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот; в его состав входят также представители Минтранса, ФСБ, МВД, Минобороны, Минпромторга и проч.) может разрешить использовать мощные и среднемощные антидрон-решения с санкции силовых ведомств. Два источника, знакомых с повесткой заседания ГКРЧ, сообщили, что этот вопрос содержится в документе.

В России использование локальных систем подавления радиосигнала незаконно для всех, кроме Минобороны и других силовых ведомств. По его информации источника, Госкомиссия собирается легализовать применение этих систем с разрешением от силовых структур, но не исключено, что с некими ограничениями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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