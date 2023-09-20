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Гражданам и компаниям могут разрешить подавлять беспилотники

Но применение антидрон-систем может создать помехи для ТВ, сотовой связи и навигации
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости

Системы подавления БПЛА (беспилотные летательные аппараты) легально смогут применять не только силовые ведомства. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот; в его состав входят также представители Минтранса, ФСБ, МВД, Минобороны, Минпромторга и проч. – «Ведомости») может разрешить использовать мощные и среднемощные антидрон-решения с санкции силовых ведомств. Этот вопрос содержится в повестке заседания ГКРЧ, которое должно состояться 27 сентября, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с содержанием документа.

Сейчас использование локальных систем для подавления радиосигнала незаконно для всех, кроме Минобороны и других силовых ведомств, пояснил источник «Ведомостей», знакомый с ходом обсуждения вопроса в ГКРЧ. Госкомиссия собирается легализовать применение этих систем с разрешением от силовых структур, но не исключено, что с некими ограничениями, говорит он. Второй собеседник «Ведомостей» знает, что еще весной предприятия ТЭКа и транспорта просили разрешить им использовать так называемые глушилки для дронов, чтобы избежать атак на объекты инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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