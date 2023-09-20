Гражданам и компаниям могут разрешить подавлять беспилотники

Сейчас использование локальных систем для подавления радиосигнала незаконно для всех, кроме Минобороны и других силовых ведомств, пояснил источник «Ведомостей», знакомый с ходом обсуждения вопроса в ГКРЧ. Госкомиссия собирается легализовать применение этих систем с разрешением от силовых структур, но не исключено, что с некими ограничениями, говорит он. Второй собеседник «Ведомостей» знает, что еще весной предприятия ТЭКа и транспорта просили разрешить им использовать так называемые глушилки для дронов, чтобы избежать атак на объекты инфраструктуры.