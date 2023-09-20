Гражданам и компаниям могут разрешить подавлять беспилотники

Гражданам и компаниям могут разрешить подавлять беспилотникиНо применение антидрон-систем может создать помехи для ТВ, сотовой связи и навигации
Системы подавления БПЛА (беспилотные летательные аппараты) легально смогут применять не только силовые ведомства. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот; в его состав входят также представители Минтранса, ФСБ, МВД, Минобороны, Минпромторга и проч. – «Ведомости») может разрешить использовать мощные и среднемощные антидрон-решения с санкции силовых ведомств. Этот вопрос содержится в повестке заседания ГКРЧ, которое должно состояться 27 сентября, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с содержанием документа.
Сейчас использование локальных систем для подавления радиосигнала незаконно для всех, кроме Минобороны и других силовых ведомств, пояснил источник «Ведомостей», знакомый с ходом обсуждения вопроса в ГКРЧ. Госкомиссия собирается легализовать применение этих систем с разрешением от силовых структур, но не исключено, что с некими ограничениями, говорит он. Второй собеседник «Ведомостей» знает, что еще весной предприятия ТЭКа и транспорта просили разрешить им использовать так называемые глушилки для дронов, чтобы избежать атак на объекты инфраструктуры.