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«Ростех» передал ВКС России модернизированный самолет А-50У

Ведомости

Холдинг «Росэлектроника» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; обе компании входят в «Ростех») передал ВКС России очередной модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У, передает пресс-служба госкорпорации.

«Применение модернизированных летающих радаров А-50У в зоне проведения специальной военной операции позволяет оперативно обнаруживать воздушные объекты противника и эффективно противодействовать им силами авиации и ПВО. С учетом высокой потребности в данных машинах в войсках мы передали очередной борт и в ближайшее время планируем завершить модернизацию еще одного комплекса А-50», – сообщил генеральный конструктор концерна «Вега» (входит в состав холдинга «Росэлектроника») Вячеслав Михеев.

В «Ростехе» отметили, что после модификации самолет был оснащен новой аппаратурой, которая позволила снизить вес самолета, а также увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе при выполнении боевых задач. Помимо этого обновленный А-50У может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей по сравнению с предыдущей модификацией.

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В госкорпорации также добавили, что самолет был ​​обновлен в рамках модернизации парка самолетов ДРЛО, соответствующая программа предусмотрена гособоронзаказом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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