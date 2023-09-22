«Ростех» передал ВКС России модернизированный самолет А-50У

В «Ростехе» отметили, что после модификации самолет был оснащен новой аппаратурой, которая позволила снизить вес самолета, а также увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе при выполнении боевых задач. Помимо этого обновленный А-50У может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей по сравнению с предыдущей модификацией.