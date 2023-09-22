«Ростех» передал ВКС России модернизированный самолет А-50У
Холдинг «Росэлектроника» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; обе компании входят в «Ростех») передал ВКС России очередной модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У, передает пресс-служба госкорпорации.
«Применение модернизированных летающих радаров А-50У в зоне проведения специальной военной операции позволяет оперативно обнаруживать воздушные объекты противника и эффективно противодействовать им силами авиации и ПВО. С учетом высокой потребности в данных машинах в войсках мы передали очередной борт и в ближайшее время планируем завершить модернизацию еще одного комплекса А-50», – сообщил генеральный конструктор концерна «Вега» (входит в состав холдинга «Росэлектроника») Вячеслав Михеев.
В «Ростехе» отметили, что после модификации самолет был оснащен новой аппаратурой, которая позволила снизить вес самолета, а также увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе при выполнении боевых задач. Помимо этого обновленный А-50У может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей по сравнению с предыдущей модификацией.
В госкорпорации также добавили, что самолет был обновлен в рамках модернизации парка самолетов ДРЛО, соответствующая программа предусмотрена гособоронзаказом.