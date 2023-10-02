«Ростех» может расторгнуть соглашение с властями по квантовым сенсорам

«Необходимость в соглашении формально отпала. Мероприятия дорожной карты уже реализуются в рамках госпрограммы развития электронной и радиоэлектронной промышленности и продолжат реализовываться в том числе «Ростехом». Таким образом, расторжение соглашения, если будет принято такое решение, а оно пока только обсуждается, будет носить технический характер, без интриги», — сообщил он.