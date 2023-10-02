«Ростех» может расторгнуть соглашение с властями по квантовым сенсорам
«Необходимость в соглашении формально отпала. Мероприятия дорожной карты уже реализуются в рамках госпрограммы развития электронной и радиоэлектронной промышленности и продолжат реализовываться в том числе «Ростехом». Таким образом, расторжение соглашения, если будет принято такое решение, а оно пока только обсуждается, будет носить технический характер, без интриги», — сообщил он.
Как отметил представитель «Ростеха», расторжение соглашения никак не повлияет на дальнейшие планы компании, которая и дальше будет «развивать направление квантовой сенсорики с использованием существующих инструментов господдержки».
Дорожная карта по «Квантовым сенсорам», наряду с картами по «Квантовым вычислениям» и «Квантовым коммуникациям», вошла в проект «Цифровые технологии», предусмотренный нацпрограммой «Цифровая экономика». Изначально план предполагал, что в 2020–2024 гг. на создание квантовых сенсоров государство потратит 18,4 млрд руб. За реализацию проекта отвечает корпорация «Ростех». Позже замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин допустил сокращение бюджета «Квантовых сенсоров» до 7 млрд руб.
Сенсоры – одно из самых перспективных направлений рынка квантовых технологий, писали ранее «Ведомости». Квантовые датчики позволят сверхточно измерять различные физические величины – время, расстояние, скорость и т. д. Такие сенсоры можно будет использовать в системах спутниковой и наземной связи, а также на сотовых сетях. Они позволят определять положения спутников, баллистических ракет, самолетов, подводных лодок, скорость и направление передвижения беспилотных автомобилей.