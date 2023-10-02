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Технологии

«Ростех» может расторгнуть соглашение с властями по квантовым сенсорам

Ведомости

Правительство может расторгнуть соглашение с госкорпорацией «Ростех» по разработке дорожной карты «Квантовые сенсоры». Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники на IT-рынке. По словам одного из них, инициатором выступает сам «Ростех».

«Необходимость в соглашении формально отпала. Мероприятия дорожной карты уже реализуются в рамках госпрограммы развития электронной и радиоэлектронной промышленности и продолжат реализовываться в том числе «Ростехом». Таким образом, расторжение соглашения, если будет принято такое решение, а оно пока только обсуждается, будет носить технический характер, без интриги», — сообщил он.

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Как отметил представитель «Ростеха», расторжение соглашения никак не повлияет на дальнейшие планы компании, которая и дальше будет «развивать направление квантовой сенсорики с использованием существующих инструментов господдержки».

Дорожная карта по «Квантовым сенсорам», наряду с картами по «Квантовым вычислениям» и «Квантовым коммуникациям», вошла в проект «Цифровые технологии», предусмотренный нацпрограммой «Цифровая экономика». Изначально план предполагал, что в 2020–2024 гг. на создание квантовых сенсоров государство потратит 18,4 млрд руб. За реализацию проекта отвечает корпорация «Ростех». Позже замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин допустил сокращение бюджета «Квантовых сенсоров» до 7 млрд руб.

Сенсоры – одно из самых перспективных направлений рынка квантовых технологий, писали ранее «Ведомости». Квантовые датчики позволят сверхточно измерять различные физические величины – время, расстояние, скорость и т. д. Такие сенсоры можно будет использовать в системах спутниковой и наземной связи, а также на сотовых сетях. Они позволят определять положения спутников, баллистических ракет, самолетов, подводных лодок, скорость и направление передвижения беспилотных автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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