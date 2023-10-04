Глава «Цифровой экономики» прокомментировал эффективность центров компетенций
Эффективность индустриальных центров компетенций (ИЦК) и центров компетенций разработки (ЦКР) очевидна. Об этом заявил «Ведомостям» генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.
«Цифровая экономика» ведет системный мониторинг результатов деятельности ИЦК/ЦКР, а также имеет постоянный прямой контакт с бизнесом, подчеркнул Плуготаренко.
«Менее, чем за два года работы достигнуты серьезные результаты. В частности, было поддержано 216 проектов, которые были отобраны среди более чем 560 компаний из 17 отраслей экономики и социальной сферы. Уже реализованы 13 особо значимых проектов, еще шесть планируется завершить до конца текущего года», – заявил он.
Однако самой главной заслугой ИЦК/ЦКР Плуготаренко считает тот факт, что в результате их работы после ухода иностранных вендоров не была допущена остановка отечественных бизнес-процессов и работы промышленности.
Гендиректор «Цифровой экономики» напомнил, что работа над большими кроссотраслевыми IT-решениями, призванными заменить мировых лидеров в сфере ПО, требует много ресурсов, времени и возможности содержать лучшие IT-команды, что не всегда может себе позволить малый и средний бизнес. «Вместе с тем, при разработке крупные компании привлекают на субподряд представителей МСП. При этом, реализация крупных отраслевых проектов представителями МСП не всегда возможна», – сказал он.
Плуготаренко подчеркнул, что это живой рынок, работающий по своим правилам и законам. «Но наша задача – привлекать внимание к тем разработчикам, чьи услуги и компетенции могут дополнить имеющийся IT-ландшафт и заполнить его лакуны максимально эффективно и оперативно», – сказал он.
Главная задача ИЦК/ЦКР – сформировать отраслевой заказ на разработку промышленных решений вокруг якорных заказчиков, а потом масштабировать его на средние и малые отраслевые предприятия. Всего в России действуют 33 ИЦК, куда вошли более 300 ведущих отраслевых компаний и 700 экспертов, в работе центров принимают участие более 250 компаний–разработчиков.
Работа индустриальных центров открыта для всех заинтересованных представителей отрасли, для этого в центрах проводятся демо-дни. Плуготаренко также заостряет внимание на поддержке государства по треку импортозамещения: проектам, развитие которых критично для отраслей и не может быть реализовано полностью за счет компаний, выделяют гранты. Фонды уже поддержали 26 таких проектов.
Ранее в исследовании ассоциации «Руссофт» отмечалось, что почти половина (48,2%) российских IT-разработчиков не увидели в запуске ИЦК и ЦКР реального влияния на софтверную индустрию, а еще 17,7% не почувствовали от них существенной поддержки. Президент ассоциации Валентин Макаров заявил, что заказчики в ИЦК работают с крупнейшими поставщиками, а IT-разработчиков малого и среднего бизнеса не знают. Поэтому заказчики автоматически приглашают либо собственные инсорсинговые IT-компании, либо крупных IT-партнеров.