Глава «Цифровой экономики» прокомментировал эффективность центров компетенций

Гендиректор «Цифровой экономики» напомнил, что работа над большими кроссотраслевыми IT-решениями, призванными заменить мировых лидеров в сфере ПО, требует много ресурсов, времени и возможности содержать лучшие IT-команды, что не всегда может себе позволить малый и средний бизнес. «Вместе с тем, при разработке крупные компании привлекают на субподряд представителей МСП. При этом, реализация крупных отраслевых проектов представителями МСП не всегда возможна», – сказал он.