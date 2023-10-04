В разработке скафандров для лунной миссии NASA примет участие Prada

В середине апреля глава NASA Билл Нельсон сообщил, что миссия NASA Artemis III, предполагающая высадку двух астронавтов на Луну, может состояться в конце 2025 г. или в 2026 г. Всего в миссии примут участие четыре человека, двое из них проведут на поверхности Луны шесть дней. В январе Нельсон рассказал об ужесточении лунной гонки США и Китая. По его мнению, Китай может закрепиться и попытаться доминировать на Луне, в ее самых богатых ресурсами местах.