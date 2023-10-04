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Технологии

В разработке скафандров для лунной миссии NASA примет участие Prada

Ведомости

Американская компания Axiom Space, занимающаяся космическими технологиями и туризмом, сообщила, что договорилась с итальянским домом моды Prada о совместной разработке скафандров для лунной миссии NASA Artemis 3.

Инженеры Prada будут работать вместе с сотрудниками Axiom Space на протяжении всего процесса проектирования, разрабатывая решения по материалам и конструктивным особенностям скафандра для защиты от угроз в космосе и лунной среде. Скафандр создается на базе разработанной NASA модели, но обеспечивает одновременно большую защиту и гибкость.

«Опыт Prada в области сырья, технологий производства и инновационных концепций дизайна позволит использовать передовые технологии, необходимые для обеспечения не только комфорта астронавтов на лунной поверхности, но и столь необходимого учета человеческого фактора, отсутствующего в устаревших скафандрах», – прокомментировал соглашение гендиректор Axiom Space Майкл Саффредини.

В середине апреля глава NASA Билл Нельсон сообщил, что миссия NASA Artemis III, предполагающая высадку двух астронавтов на Луну, может состояться в конце 2025 г. или в 2026 г. Всего в миссии примут участие четыре человека, двое из них проведут на поверхности Луны шесть дней. В январе Нельсон рассказал об ужесточении лунной гонки США и Китая. По его мнению, Китай может закрепиться и попытаться доминировать на Луне, в ее самых богатых ресурсами местах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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