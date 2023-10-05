В соцсети X пропали заголовки из публикаций новостных организаций

Кроме того, Twitter был переименован – теперь платформа называется X. Логотип сети представляет из себя букву X вместо голубой птицы, а домен сменился на x.com. В середине сентября предприниматель предложил сделать X платной платформой. Тогда он анонсировал введение ежемесячной подписки, объяснив это «борьбой с огромными армиями ботов».