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В соцсети X пропали заголовки из публикаций новостных организаций

Ведомости

Социальная сеть X (бывший Twitter) убрала заголовки из публикаций новостных организаций, обратило внимание агентство Bloomberg. Владелец платформы Илон Маск объяснял это «улучшением эстетики».

Теперь при добавлении ссылки в пост отображается только изображение статьи, при нажатии на которое пользователи переходят на сайт СМИ. Как отметила газета The Wall Street Journal, изменение может сократить трафик на другие сайты.

Маск выступил с такой инициативой в августе этого года. Он заявил, что предложение исходило напрямую от него и это позволит «улучшить эстетику» постов.

Ранее по теме: Маск сообщил о возможности скрывать свои лайки в соцсети X

После покупки Twitter осенью 2022 г. Маск начал проводить масштабные реформы соцсети. Бизнесмен, в частности, выступил за амнистию заблокированных аккаунтов (и разблокировал страницу экс-президента США Дональда Трампа), а также ввел платную подписку Twitter Blue за $7,99 в месяц, которая предоставляет синюю галочку около имени аккаунта, возможность редактировать твиты и др.

Кроме того, Twitter был переименован – теперь платформа называется X. Логотип сети представляет из себя букву X вместо голубой птицы, а домен сменился на x.com. В середине сентября предприниматель предложил сделать X платной платформой. Тогда он анонсировал введение ежемесячной подписки, объяснив это «борьбой с огромными армиями ботов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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