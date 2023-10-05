В соцсети X пропали заголовки из публикаций новостных организаций
Социальная сеть X (бывший Twitter) убрала заголовки из публикаций новостных организаций, обратило внимание агентство Bloomberg. Владелец платформы Илон Маск объяснял это «улучшением эстетики».
Теперь при добавлении ссылки в пост отображается только изображение статьи, при нажатии на которое пользователи переходят на сайт СМИ. Как отметила газета The Wall Street Journal, изменение может сократить трафик на другие сайты.
Маск выступил с такой инициативой в августе этого года. Он заявил, что предложение исходило напрямую от него и это позволит «улучшить эстетику» постов.
После покупки Twitter осенью 2022 г. Маск начал проводить масштабные реформы соцсети. Бизнесмен, в частности, выступил за амнистию заблокированных аккаунтов (и разблокировал страницу экс-президента США Дональда Трампа), а также ввел платную подписку Twitter Blue за $7,99 в месяц, которая предоставляет синюю галочку около имени аккаунта, возможность редактировать твиты и др.
Кроме того, Twitter был переименован – теперь платформа называется X. Логотип сети представляет из себя букву X вместо голубой птицы, а домен сменился на x.com. В середине сентября предприниматель предложил сделать X платной платформой. Тогда он анонсировал введение ежемесячной подписки, объяснив это «борьбой с огромными армиями ботов».