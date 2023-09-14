Маск сообщил о возможности скрывать свои лайки в соцсети X
В соцсети X (бывший Twitter) добавили возможность скрывать свои лайки от других пользователей. Об этом сообщил владелец платформы Илон Маск.
«Лайки теперь можно скрывать, но я рекомендую держать их открытыми и просто использовать закладки для интересных постов», – написал Маск.
В конце августа Маск объявил о запуске аудио- и видеозвонков в X. Уточнялось, что для проведения звонков номер телефона пользователя не нужен. За несколько дней до этого Маск сообщил, что из X может пропасть возможность блокировки пользователями других учетных записей.
После покупки Twitter осенью 2022 г. Маск анонсировал масштабные изменения соцсети. В частности, бизнесмен выступил за амнистию заблокированных аккаунтов, а также ввел платную подписку Twitter Blue за $7,99 в месяц, которая предоставляет синюю галочку около имени аккаунта, возможность редактировать твиты и др.
24 июля Twitter был переименован в X. Нововведения также коснулись логотипа платформы: вместо голубой птицы на нем теперь изображена буква X, а домен сменился на x.com.