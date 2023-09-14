Маск сообщил о возможности скрывать свои лайки в соцсети X

В конце августа Маск объявил о запуске аудио- и видеозвонков в X. Уточнялось, что для проведения звонков номер телефона пользователя не нужен. За несколько дней до этого Маск сообщил, что из X может пропасть возможность блокировки пользователями других учетных записей.