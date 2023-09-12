Путин назвал Илона Маска выдающимся человеком

«Что касается частного бизнеса, Илона Маска, он, безусловно, выдающийся человек, это надо признать. Но, я думаю, что это и признают во всем мире. Активный, талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе и при поддержке американского государства», – сказал он.