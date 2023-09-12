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Путин назвал Илона Маска выдающимся человеком

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск является выдающимся человеком, это признают во всем мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.

«Что касается частного бизнеса, Илона Маска, он, безусловно, выдающийся человек, это надо признать. Но, я думаю, что это и признают во всем мире. Активный, талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе и при поддержке американского государства», – сказал он.

Таким образом Путин прокомментировал предложение о возможности запуска в космос частных космических аппаратов по аналогии со SpaceX Илона Маска.

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Маск является основателем и генеральным директором компании SpaceX, которая в том числе разрабатывает ракеты-носители и космические корабли. В частности, на кораблях Dragon и «Союз» выполняют перекрестные полеты на МКС по соглашению «Роскосмоса» и NASA. Кроме того, 4 сентября российский космонавт Андрей Федяев вместе с экипажем Crew Dragon вернулся на Землю, приземлившись у побережья штата Флорида.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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