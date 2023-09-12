Путин назвал Илона Маска выдающимся человеком
Американский предприниматель Илон Маск является выдающимся человеком, это признают во всем мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.
«Что касается частного бизнеса, Илона Маска, он, безусловно, выдающийся человек, это надо признать. Но, я думаю, что это и признают во всем мире. Активный, талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе и при поддержке американского государства», – сказал он.
Таким образом Путин прокомментировал предложение о возможности запуска в космос частных космических аппаратов по аналогии со SpaceX Илона Маска.
Маск является основателем и генеральным директором компании SpaceX, которая в том числе разрабатывает ракеты-носители и космические корабли. В частности, на кораблях Dragon и «Союз» выполняют перекрестные полеты на МКС по соглашению «Роскосмоса» и NASA. Кроме того, 4 сентября российский космонавт Андрей Федяев вместе с экипажем Crew Dragon вернулся на Землю, приземлившись у побережья штата Флорида.