Газета
Технологии

Космический корабль c россиянином Федяевым вернулся на Землю

Ведомости

Российский космонавт Андрей Федяев вместе с экипажем американского космического корабля Crew Dragon вернулся на Землю. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Андрей Федяев вернулся на Землю на корабле Crew Dragon! Сегодня в 07:17 мск пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-6 приводнился у побережья штата Флорида», – сказано в сообщении.

Экипаж Crew Dragon состоял из четырех человек. Помимо Федяева, на борту находились астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. В госкорпорации напомнили, что все они работали на МКС с марта 2023 г. «Андрей Федяев стал 22-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, в том числе вторым — на Crew Dragon», – добавили в «Роскосмосе».

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС 2 марта, 3 сентября он отстыковался от американского сегмента станции. 29 августа в «Роскосмосе» рассказали, что космонавт Константин Борисов, входящий в экипаж Crew-7, начал принимать дела по российскому сегменту станции у Федяева. В частности, космонавты и астронавты ознакомили прибывший экипаж с оборудованием российского и американского сегментов станции.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных