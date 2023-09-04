Космический корабль c россиянином Федяевым вернулся на Землю
Российский космонавт Андрей Федяев вместе с экипажем американского космического корабля Crew Dragon вернулся на Землю. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
«Андрей Федяев вернулся на Землю на корабле Crew Dragon! Сегодня в 07:17 мск пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-6 приводнился у побережья штата Флорида», – сказано в сообщении.
Экипаж Crew Dragon состоял из четырех человек. Помимо Федяева, на борту находились астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. В госкорпорации напомнили, что все они работали на МКС с марта 2023 г. «Андрей Федяев стал 22-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, в том числе вторым — на Crew Dragon», – добавили в «Роскосмосе».
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС 2 марта, 3 сентября он отстыковался от американского сегмента станции. 29 августа в «Роскосмосе» рассказали, что космонавт Константин Борисов, входящий в экипаж Crew-7, начал принимать дела по российскому сегменту станции у Федяева. В частности, космонавты и астронавты ознакомили прибывший экипаж с оборудованием российского и американского сегментов станции.