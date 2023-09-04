Космический корабль c россиянином Федяевым вернулся на Землю

Экипаж Crew Dragon состоял из четырех человек. Помимо Федяева, на борту находились астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. В госкорпорации напомнили, что все они работали на МКС с марта 2023 г. «Андрей Федяев стал 22-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, в том числе вторым — на Crew Dragon», – добавили в «Роскосмосе».