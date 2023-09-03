Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС
Пилотируемый корабль Crew Dragon отстыковался от модуля Harmony американского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщили в «Роскосмосе».
Crew Dragon отчалил от МКС 3 сентября в 14:05 мск. На борту корабля находится российский космонавт Андреей Федяев, который сменит входящего в экипаж Crew-7 Константина Борисова. На Землю вернется экипаж миссии Crew-6, в который помимо Федяева входят астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Все они работали на МКС с марта 2023 г.
В госкорпорации сообщили, что приводнение корабля Crew Dragon у побережья штата Флорида ожидается 4 сентября.
Пуск ракеты-носителя Falcon-9 с Борисовым на борту Crew Dragon состоялся 26 августа в 10:27 мск с Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде. В состав экипажа помимо россиянина вошли представители нескольких космических агентств. 27 августа NASA подтвердило стыковку Crew-7 к МКС.
29 августа в «Роскосмосе» рассказали, что Борисов начал принимать дела по российскому сегменту станции у Федяева, который готовится к возвращению на Землю в составе экипажа Crew-6. Так, космонавты и астронавты знакомили прибывший экипаж с оборудованием российского и американского сегментов станции, а также проводили его подготовку по функциональным обязанностям. Помимо этого они продолжили разгрузку транспортного корабля «Прогресс МС-24» и проведение космических экспериментов, сообщала госкорпорация.