Газета
Технологии

Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС

Ведомости

Пилотируемый корабль Crew Dragon отстыковался от модуля Harmony американского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщили в «Роскосмосе».

Crew Dragon отчалил от МКС 3 сентября в 14:05 мск. На борту корабля находится российский космонавт Андреей Федяев, который сменит входящего в экипаж Crew-7 Константина Борисова. На Землю вернется экипаж миссии Crew-6, в который помимо Федяева входят астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Все они работали на МКС с марта 2023 г.

В госкорпорации сообщили, что приводнение корабля Crew Dragon у побережья штата Флорида ожидается 4 сентября.

Ранее по теме: Корабль Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС

Пуск ракеты-носителя Falcon-9 с Борисовым на борту Crew Dragon состоялся 26 августа в 10:27 мск с Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде. В состав экипажа помимо россиянина вошли представители нескольких космических агентств. 27 августа NASA подтвердило стыковку Crew-7 к МКС.

29 августа в «Роскосмосе» рассказали, что Борисов начал принимать дела по российскому сегменту станции у Федяева, который готовится к возвращению на Землю в составе экипажа Crew-6. Так, космонавты и астронавты знакомили прибывший экипаж с оборудованием российского и американского сегментов станции, а также проводили его подготовку по функциональным обязанностям. Помимо этого они продолжили разгрузку транспортного корабля «Прогресс МС-24» и проведение космических экспериментов, сообщала госкорпорация. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных