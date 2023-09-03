Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС

29 августа в «Роскосмосе» рассказали, что Борисов начал принимать дела по российскому сегменту станции у Федяева, который готовится к возвращению на Землю в составе экипажа Crew-6. Так, космонавты и астронавты знакомили прибывший экипаж с оборудованием российского и американского сегментов станции, а также проводили его подготовку по функциональным обязанностям. Помимо этого они продолжили разгрузку транспортного корабля «Прогресс МС-24» и проведение космических экспериментов, сообщала госкорпорация.