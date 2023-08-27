Корабль Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС

В июле 2022 г. «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о совместных перекрестных полетах на МКС, согласно которому страны должны были осуществить две миссии. В сентябре к МКС был запущен российский корабль «Союз МС-22», на борту которого находились россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре на корабле Crew Dragon-5 на станцию прибыла женщина-космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина.