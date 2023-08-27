Корабль Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС
Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом и тремя астронавтами пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает NASA в своем аккаунте в X (ранее Twitter).
«Стыковка Crew-7 подтверждена! В 9:16 утра по восточному времени (13:16 UTC) космический корабль Dragon с экипажем и четырьмя космическими путешественниками на борту прибыл на МКС», – говорится в сообщении.
Пуск ракеты-носителя Falcon-9 с российским космонавтом Константином Борисовым на борту Crew Dragon состоялся 26 августа в 10:27 мск с Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде. В состав экипажа, помимо Борисова, вошли представители четырех космических агентств. В их числе астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ЕSA (Европейское космическое агентство) Андреас Могенсен и астронавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Сатоси Фурукава.
«Роскосмос» сообщал, что стыковка Crew Dragon к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС была запланирована на 27 августа в 15:39 мск. Старт миссии переносили в августе несколько раз, о чем в том числе сообщал сам Борисов.
В июле 2022 г. «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о совместных перекрестных полетах на МКС, согласно которому страны должны были осуществить две миссии. В сентябре к МКС был запущен российский корабль «Союз МС-22», на борту которого находились россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре на корабле Crew Dragon-5 на станцию прибыла женщина-космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина.
В марте в «Роскосмосе» сообщили, что перекрестные полеты продолжатся в 2023-2024 гг. В первой половине 2024 г. запланирована миссия Crew-8, в составе экипажа которой космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин.