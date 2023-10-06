Мировые продажи чипов в августе снизились по сравнению с 2022 годом

«Мировые продажи полупроводников в августе росли ежемесячно шестой месяц подряд, демонстрируя медленный и устойчивый рост рыночного спроса в середине года. В августе мировые продажи снова снизились по сравнению с прошлым годом, но снижение по сравнению с предыдущим годом было меньшим, чем когда-либо с октября 2022 г., что вселяет оптимизм в отношении сохранения динамики в предстоящие месяцы», – отметил президент и исполнительный директор SIA Джон Нойффер.