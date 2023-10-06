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Мировые продажи чипов в августе снизились по сравнению с 2022 годом

Ведомости

В августе 2023 г. мировые продажи полупроводниковой промышленности составили $44 млрд. Это на 1,9% больше, чем в июле ($43,2 млрд), но на 6,8% меньше, чем в августе 2022 г. ($47,2 млрд). Об этом сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).

«Мировые продажи полупроводников в августе росли ежемесячно шестой месяц подряд, демонстрируя медленный и устойчивый рост рыночного спроса в середине года. В августе мировые продажи снова снизились по сравнению с прошлым годом, но снижение по сравнению с предыдущим годом было меньшим, чем когда-либо с октября 2022 г., что вселяет оптимизм в отношении сохранения динамики в предстоящие месяцы», – отметил президент и исполнительный директор SIA Джон Нойффер. 

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В Северной и Южной Америке ежемесячные продажи выросли на 4,6%, в Китае – на 2%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах – на 1,2%. Продажи незначительно снизились в Японии (-0,4%) и Европе (-1,1%). 

В годовом исчислении продажи выросли в Европе (3,5%) и Северной и Южной Америке (0,3%), но снизились в Японии (-2,9%), Азиатско-Тихоокеанском и других регионах (-11,3%), а также в Китае (-12,6%).

Министерств торговли США разработало правила, запрещающие использовать субсидии на производство полупроводников Китаем и другими странами, представляющими угрозу нацбезопасности США. Помимо прочего, получателям американского финансирования запрещается участвовать в совместных исследованиях или лицензировании технологий с зарубежными компаниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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