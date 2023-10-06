Минцифры разработало правила использования «цифрового паспорта»

Согласно документу, россияне смогут показывать QR-код в мобильном приложении «Госуслуги» вместо паспорта или другого документа в некоторых ситуациях. Например, для посадки на поезд, при покупке алкоголя и посещении мероприятий, при заселении в гостиницу, при обращении в медорганизацию или почтовое отделение. Уточняется, что QR-коды и приложение не станут заменой паспорта и других документов – добавится только возможность показывать QR-код вместо них.