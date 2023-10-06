Минцифры разработало правила использования «цифрового паспорта»
Минцифры России разработало правила использования «цифрового паспорта», созданного для упрощения использования документов, удостоверяющих личность. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов правовых актов.
Согласно документу, россияне смогут показывать QR-код в мобильном приложении «Госуслуги» вместо паспорта или другого документа в некоторых ситуациях. Например, для посадки на поезд, при покупке алкоголя и посещении мероприятий, при заселении в гостиницу, при обращении в медорганизацию или почтовое отделение. Уточняется, что QR-коды и приложение не станут заменой паспорта и других документов – добавится только возможность показывать QR-код вместо них.
Воспользоваться «цифровым паспортом» смогут те, кто разместил свои биометрические персональные данные в единой биометрической системе (ЕБС), а также те, что загрузил в приложение госуслуг фото загранпаспорта, водительского удостоверения или карты болельщика или сдал биометрические данные в МФЦ.
Согласие на предоставление фотографии через приложение подписывается простой электронной подписью.
18 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, приравнивающий предъявление сведений из удостоверяющих личность документов через мобильное приложение «Госуслуги» к предъявлению самих документов. Подчеркивалось, что использование приложения для удостоверения личности вводится только на добровольной основе.