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Минцифры разработало правила использования «цифрового паспорта»

Ведомости

Минцифры России разработало правила использования «цифрового паспорта», созданного для упрощения использования документов, удостоверяющих личность. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов правовых актов.

Согласно документу, россияне смогут показывать QR-код в мобильном приложении «Госуслуги» вместо паспорта или другого документа в некоторых ситуациях. Например, для посадки на поезд, при покупке алкоголя и посещении мероприятий, при заселении в гостиницу, при обращении в медорганизацию или почтовое отделение. Уточняется, что QR-коды и приложение не станут заменой паспорта и других документов – добавится только возможность показывать QR-код вместо них.

Воспользоваться «цифровым паспортом» смогут те, кто разместил свои биометрические персональные данные в единой биометрической системе (ЕБС), а также те, что загрузил в приложение госуслуг фото загранпаспорта, водительского удостоверения или карты болельщика или сдал биометрические данные в МФЦ.

Согласие на предоставление фотографии через приложение подписывается простой электронной подписью.

Ранее по теме: Путин подписал указ о «цифровом паспорте»

18 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, приравнивающий предъявление сведений из удостоверяющих личность документов через мобильное приложение «Госуслуги» к предъявлению самих документов. Подчеркивалось, что использование приложения для удостоверения личности вводится только на добровольной основе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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