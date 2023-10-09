Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на исследования в космической отрасли
Правительство России выделит 2,5 млрд руб. на исследования в космической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Речь идет прежде всего о создании спутников дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения. <...> Сейчас одна из главных задач – это качественное улучшение нашей орбитальной группировки», – сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Всего на приоритетные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы будет выделено порядка 4 млрд руб. Помимо развития исследований в космической отрасли средства также пойдут на развитие технологий накопления электроэнергии. Для этого предусмотрено почти 1,7 млрд руб. Речь идет о налаживании выпуска аккумуляторных ячеек и материалов для производства современных батарей широкого спектра применения.
В начале октября глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация начала работу над группировкой сверхмалых спутников «Грифон», предназначенной для мониторинга поверхности Земли. «Это 136 аппаратов на орбите, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории нашей страны и всей территории мира», – рассказал он.
По его словам, система предусматривает и широкую наземную сеть приема и обработки информации. Предполагается, что «Грифон» позволит получать актуальные сведения не реже 40 часов по всему миру и каждые 30 часов – со всей территории России.