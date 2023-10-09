Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на исследования в космической отрасли

Всего на приоритетные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы будет выделено порядка 4 млрд руб. Помимо развития исследований в космической отрасли средства также пойдут на развитие технологий накопления электроэнергии. Для этого предусмотрено почти 1,7 млрд руб. Речь идет о налаживании выпуска аккумуляторных ячеек и материалов для производства современных батарей широкого спектра применения.