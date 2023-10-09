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Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на исследования в космической отрасли

Ведомости

Правительство России выделит 2,5 млрд руб. на исследования в космической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Речь идет прежде всего о создании спутников дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения. <...> Сейчас одна из главных задач – это качественное улучшение нашей орбитальной группировки», – сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Всего на приоритетные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы будет выделено порядка 4 млрд руб. Помимо развития исследований в космической отрасли средства также пойдут на развитие технологий накопления электроэнергии. Для этого предусмотрено почти 1,7 млрд руб. Речь идет о налаживании выпуска аккумуляторных ячеек и материалов для производства современных батарей широкого спектра применения.

В начале октября глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация начала работу над группировкой сверхмалых спутников «Грифон», предназначенной для мониторинга поверхности Земли. «Это 136 аппаратов на орбите, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории нашей страны и всей территории мира», – рассказал он.

По его словам, система предусматривает и широкую наземную сеть приема и обработки информации. Предполагается, что «Грифон» позволит получать актуальные сведения не реже 40 часов по всему миру и каждые 30 часов – со всей территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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