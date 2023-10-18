X начал тестирование годовой подписки стоимостью $1

Тестирование подписки пока запустили в Новой Зеландии и на Филиппинах. Подчеркивается, что оно не затронет уже существующие аккаунты. Предлагать оформить подписку будут новым пользователям. При отказе от подписки юзеры смогут только читать твиты, смотреть видео и подписываться на аккаунты.