X начал тестирование годовой подписки стоимостью $1
Соцсеть X (ранее Twitter) приступила к тестированию платной подписки стоимостью $1 в год. Об этом сообщается на странице службы поддержки X.
Новая функция Not Bot («Не бот») затронет непроверенные аккаунты. Для того чтобы публиковать посты и комментарии, а также ставить лайки, пользователи должны будут оформить подписку. При этом за чтение публикаций взимать плату не планируется.
«Это единственный способ бороться с ботами, не блокируя реальных пользователей. Это не остановит ботов полностью, но манипулировать платформой будет в 1000 раз сложнее», – объяснил необходимость нововведения владелец X Илон Маск на своей странице.
Тестирование подписки пока запустили в Новой Зеландии и на Филиппинах. Подчеркивается, что оно не затронет уже существующие аккаунты. Предлагать оформить подписку будут новым пользователям. При отказе от подписки юзеры смогут только читать твиты, смотреть видео и подписываться на аккаунты.
В компании заявили, что подписка поможет сократить количество спама и пресечь манипуляции с платформой. Там назвали такую меру основным решением, «которое работает в масштабе».
Bloomberg объясняет введение годовой подписки поиском компанией новых источников дохода. Агентство пишет, что после «хаотичного поглощения» Twitter Маском долг X составляет $13 млрд. По подсчетам Bloomberg, задолженность X составляет около $1,2 млрд в год по процентным выплатам по долгу, связанному с приобретением.
После покупки Twitter осенью 2022 г. Маск начал проводить масштабные реформы соцсети. В частности, в соцсети появилась платная подписка Twitter Blue (переименована в X Premium) за $7,99 в месяц, которая предоставляет синюю галочку около имени аккаунта, возможность редактировать твиты и др.