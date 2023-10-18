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Технологии

X начал тестирование годовой подписки стоимостью $1

Ведомости

Соцсеть X (ранее Twitter) приступила к тестированию платной подписки стоимостью $1 в год. Об этом сообщается на странице службы поддержки X.

Новая функция Not Bot («Не бот») затронет непроверенные аккаунты. Для того чтобы публиковать посты и комментарии, а также ставить лайки, пользователи должны будут оформить подписку. При этом за чтение публикаций взимать плату не планируется.

«Это единственный способ бороться с ботами, не блокируя реальных пользователей. Это не остановит ботов полностью, но манипулировать платформой будет в 1000 раз сложнее», – объяснил необходимость нововведения владелец X Илон Маск на своей странице.

Тестирование подписки пока запустили в Новой Зеландии и на Филиппинах. Подчеркивается, что оно не затронет уже существующие аккаунты. Предлагать оформить подписку будут новым пользователям. При отказе от подписки юзеры смогут только читать твиты, смотреть видео и подписываться на аккаунты.

В компании заявили, что подписка поможет сократить количество спама и пресечь манипуляции с платформой. Там назвали такую меру основным решением, «которое работает в масштабе».

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Bloomberg объясняет введение годовой подписки поиском компанией новых источников дохода. Агентство пишет, что после «хаотичного поглощения» Twitter Маском долг X составляет $13 млрд. По подсчетам Bloomberg, задолженность X составляет около $1,2 млрд в год по процентным выплатам по долгу, связанному с приобретением.

После покупки Twitter осенью 2022 г. Маск начал проводить масштабные реформы соцсети. В частности, в соцсети появилась платная подписка Twitter Blue (переименована в X Premium) за $7,99 в месяц, которая предоставляет синюю галочку около имени аккаунта, возможность редактировать твиты и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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