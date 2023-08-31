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Маск анонсировал видеозвонки в соцсети X

Ведомости

В социальной сети X (ранее Twitter) появятся аудио- и видеозвонки, сообщил владелец платформы Илон Маск.

Звонки будут доступны на на iOS, Android, Mac и на персональных компьютерах (ПК). Маск уточнил, что для проведения звонков номер телефона пользователя не нужен.

24 июля Twitter был переименован в X. Нововведения также коснулись логотипа платформы: вместо голубой птицы на нем теперь изображена буква X, а домен сменился на x.com. Посты в Twitter после ребрендинга социальной сети будут называться не «твитами», а «иксами».

После покупки Twitter осенью 2022 г. Маск анонсировал масштабные изменения соцсети. В частности, бизнесмен выступил за амнистию заблокированных аккаунтов, а также ввел платную подписку Twitter Blue за $7,99 в месяц, которая предоставляет синюю галочку около имени аккаунта, возможность редактировать твиты и др.

19 августа Маск сообщил, что из X может пропасть возможность блокировки пользователями других учетных записей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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