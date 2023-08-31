Маск анонсировал видеозвонки в соцсети X
В социальной сети X (ранее Twitter) появятся аудио- и видеозвонки, сообщил владелец платформы Илон Маск.
Звонки будут доступны на на iOS, Android, Mac и на персональных компьютерах (ПК). Маск уточнил, что для проведения звонков номер телефона пользователя не нужен.
24 июля Twitter был переименован в X. Нововведения также коснулись логотипа платформы: вместо голубой птицы на нем теперь изображена буква X, а домен сменился на x.com. Посты в Twitter после ребрендинга социальной сети будут называться не «твитами», а «иксами».
После покупки Twitter осенью 2022 г. Маск анонсировал масштабные изменения соцсети. В частности, бизнесмен выступил за амнистию заблокированных аккаунтов, а также ввел платную подписку Twitter Blue за $7,99 в месяц, которая предоставляет синюю галочку около имени аккаунта, возможность редактировать твиты и др.
19 августа Маск сообщил, что из X может пропасть возможность блокировки пользователями других учетных записей.