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Бизнес

Маск анонсировал запрет для пользователей блокировать друг друга в Twitter

Ведомости

На платформе X (бывшая Twitter) может пропасть возможность блокировать учетные записи, которая позволяет пользователям запрещать другим аккаунтам связываться с ними и просматривать сообщения. Изменения анонсировал владелец соцсети Илон Маск, пишет Reuters.

«Блокировка будет удалена как «функция», за исключением личных сообщений», — написал Маск в X.

X сохранит функцию отключения звука, которая скрывает в ленте публикации от определенных учетных записей, но, в отличие от блокировки, не предупреждает другой аккаунт о действии.

По данным агентства, удаление или ограничение функции блокировки может привести к конфликту X с рекомендациями Apple и Google. 

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Исполнительный директор X Линда Яккарино выступила в защиту решения Маска. Она заявила, что компания создает «нечто лучшее, чем текущее состояние блокировки и отключения звука».

24 июля Twitter был переименован в X. Нововведения также коснулись логотипа платформы: вместо голубой птицы на нем теперь изображена буква X, а домен сменился на x.com. Посты в Twitter после ребрендинга социальной сети будут называться не «твитами», а «иксами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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