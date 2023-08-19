Маск анонсировал запрет для пользователей блокировать друг друга в Twitter
На платформе X (бывшая Twitter) может пропасть возможность блокировать учетные записи, которая позволяет пользователям запрещать другим аккаунтам связываться с ними и просматривать сообщения. Изменения анонсировал владелец соцсети Илон Маск, пишет Reuters.
«Блокировка будет удалена как «функция», за исключением личных сообщений», — написал Маск в X.
X сохранит функцию отключения звука, которая скрывает в ленте публикации от определенных учетных записей, но, в отличие от блокировки, не предупреждает другой аккаунт о действии.
По данным агентства, удаление или ограничение функции блокировки может привести к конфликту X с рекомендациями Apple и Google.
Исполнительный директор X Линда Яккарино выступила в защиту решения Маска. Она заявила, что компания создает «нечто лучшее, чем текущее состояние блокировки и отключения звука».
24 июля Twitter был переименован в X. Нововведения также коснулись логотипа платформы: вместо голубой птицы на нем теперь изображена буква X, а домен сменился на x.com. Посты в Twitter после ребрендинга социальной сети будут называться не «твитами», а «иксами».