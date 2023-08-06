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Маск пообещал оплатить судебные иски пострадавшим за лайки в Twitter

Ведомости

Twitter (новое название — X) готов оплатить судебные счета пользователей, столкнувшихся с несправедливым отношением работодателей из-за публикаций или лайков на платформе. Об этом в соцсети заявил руководитель компании Илон Маск.

«Если ваш работодатель несправедливо отнесся к вам из-за размещения поста или лайка на этой платформе, мы оплатим ваши судебные расходы. Ограничений нет», – написал Маск на своей странице в X.

Ранее по теме: Маск рассказал о переименовании «твитов» в «иксы» после ребрендинга

Американский миллиардер Илон Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября 2022 г. Соцсеть обошлась ему в $44 млрд. После покупки соцсети новый владелец начал анонсировать различные нововведения в работе платформы. Маск говорил, что придумал новые варианты монетизации, например, введение платных подписок в соцсети, там также появились услуга верификации профиля.

24 июля Twitter был переименован в X. Нововведения также коснулись логотипа платформы: вместо голубой птицы на нем теперь изображена буква X, а домен сменился на x.com. Посты в Twitter после ребрендинга социальной сети будут называться не «твитами», а «иксами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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