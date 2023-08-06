Маск пообещал оплатить судебные иски пострадавшим за лайки в Twitter
Twitter (новое название — X) готов оплатить судебные счета пользователей, столкнувшихся с несправедливым отношением работодателей из-за публикаций или лайков на платформе. Об этом в соцсети заявил руководитель компании Илон Маск.
«Если ваш работодатель несправедливо отнесся к вам из-за размещения поста или лайка на этой платформе, мы оплатим ваши судебные расходы. Ограничений нет», – написал Маск на своей странице в X.
Американский миллиардер Илон Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября 2022 г. Соцсеть обошлась ему в $44 млрд. После покупки соцсети новый владелец начал анонсировать различные нововведения в работе платформы. Маск говорил, что придумал новые варианты монетизации, например, введение платных подписок в соцсети, там также появились услуга верификации профиля.
24 июля Twitter был переименован в X. Нововведения также коснулись логотипа платформы: вместо голубой птицы на нем теперь изображена буква X, а домен сменился на x.com. Посты в Twitter после ребрендинга социальной сети будут называться не «твитами», а «иксами».