У Twitter сменился домен на x.com
Домен американской соцсети Twitter сменился на x.com. Об этом сообщил владелец платформы Илон Маск.
«X.com теперь указывает на twitter.com. Логотип Interim X появится позже сегодня», – написал Маск у себя на странице.
23 июля Маск объявил, что собирается убрать с логотипа компании ее символ – изображение птицы. Тогда же он сообщил, что в качестве варианта нового логотипа Маск рассматривает символ X. Он заявил, что если сегодня появится «достаточно хороший логотип X», то уже завтра его запустят «во всем мире».
Маск стал владельцем Twitter в октябре 2022 г. Соцсеть обошлась ему в $44 млрд. В ноябре прошлого года платформа запустила подписку Twitter Blue за $7,99 в месяц, которая предоставляет синюю галочку около имени аккаунта, возможность редактировать твиты и др.